«Es un delito autodenominarse compositor»: Álvaro Rod tomará medidas legales por esta canción

El cantante y compositor Álvaro Rod es un reconocido artista en el Perú, en busca de su internacionalización. El peruano acaba de publicar un comunicado acerca de tomar medidas legales por un problema de derechos de autor con una de sus composiciones.

Álvaro Rod envía comunicado

El artista Álvaro Rod ha decidido pronunciarse acerca de algunos comentarios sobre una canción que acaba de lanzar ‘Este Salud Va Por Ti’. Inicia aclarando sobre los derechos que posee como autor y compositor de la obra musical.

Según el artículo 27.2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica: «Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora».

Añade, que no existe un contrato de cesión de derechos de ‘Este Salud Va Por Ti’ a ningún artista. Es por ello que, Álvaro Rod decidió interpretar esta canción para su difusión y no quede en el olvido.

Luego, el artista menciona: «Es un delito moral y legal, autodenominarse públicamente autor y compositor de ‘Este Salud Va Por Ti’ en las plataformas digitales. Cuando no hay otra persona involucrada en la creación del tema que no sea yo, yo le di a esta persona gratuita y desinteresadamente por amistad, cuando esta persona me la pidió porque fue de su agrado».

Finalmente, Álvaro Rod comenta que su equipo legal se está encargando para tomar las acciones del caso, mientras él seguirá enfocado en su carrera musical. «Me apena estar en esta situación, pero me sirve de aprendizaje», dijo.

El cantante también compartió en la misma publicación el documento donde se le acredita los derechos de autor de la canción ‘Este Salud Va Por Ti’ en la Asociación Peruana de Autores y Compositores.

La tercera foto el cantante Álvaro Rod muestra que el artista Randy Feijoo se autodenominó escritor de la canción, cuando solo es el intérprete en versión mariachi.

Estrena ‘Este Salud Va Por Ti’

El compositor Álvaro Rod llegó hace algunos días a Radio Karibeña para presentar su más reciente lanzamiento. ‘Este Salud Va Por Ti’ es una canción escrita por él y anuncia que se vienen tres versiones.

«Hace tiempo he escribido esta canción y la he hecho en tres versiones. He lanzado la primera en versión cumbia y también está la salsa y la balada, me gusta experimentar un poquito», comenta el joven cantante.

Afirmó que la versión de ‘Este Salud Va Por Ti’ que más le gusta es la cumbia y fue la primera que lanzó en su canal de YouTube. Hace poco estrenó la versión balada de este tema que ya se viene convirtiéndose en la favorita del público.