«Es un hombre muy seguro»: Milett Figueroa niega que Marcelo Tinelli sea celoso y cuenta detalles de la relación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vienen protagonizando un romance mediático que está en la boca de todos. Últimamente, surgieron rumores de una posible crisis en la relación, a solo días de oficializar su noviazgo. Ante esto, Milett se pronunció en «Amor y Fuego» y negó problemas en la relación. Al contrario, expresó que todo va bien y contó detalles.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre si Marcelo era celoso?

Milett Figueroa se enlazó en vivo con Gigi Mitre para el programa «Amor y Fuego», allí aclaró cuanta duda Gigi le preguntó. En primer lugar, la presentadora le preguntó obre si Marcelo era celoso.

En una edición del programa «Bailando 2023», en el que Milett y Marcelo trabajan, se sintió una especie de tensión y celos por parte de Marcelo. Ante ello, Milett expresó que «él no mezcla las cosas», es decir, Marcelo Tinelli separa su trabajo como conductor con el de ser pareja de Milett Figueroa. En ese sentido, tiene que preguntarle cosas como conductor y ella participante.

De pronto, Gigi Mitre le preguntó si Marcelo le parecía un tipo celoso. «No, para nada. Al contrario, le encanta que me vea bomba, que salga… Él siempre me dice cosas hermosas y a mí me encanta.. Así que no creo que sea así de celoso y si lo es de repente, lo aparenta muy bien, porque a mí no me demuestra celos. Es un hombre muy seguro», recalcó Milett Figueroa.

Milett continuó explicando que Marcelo está seguro de la relación que tienen y de lo que siente Milett. «Además él sabe que está conmigo porque realmente quiero estar con él, nada más… Él no se pone celoso, no tenemos ni discusiones sobre el tema», señaló detallando que no han discutido por celos.

Milett niega distanciamiento o crisis

Gigi Mitre le cuestionó si ocurrió un distanciamiento público con Marcelo, como se vio. Milett confesó que tiene días buenos y malos, y a que a veces se toma las cosas muy personales y puede «pisar el palito». Por ello, se molesta fácilmente, pero entiende que todo esto es parte de estar en un reality y tiene que aprende a manejar esas situaciones, «porque no todo es verdad».

«Yo me molesto y obviamente se me nota en la cara. Y la gente comenzó a especular, que hay crisis, que habían habido problemas. Y obviamente, no había pasado en absoluto. Estábamos súper bien y estamos súper bien», afirmó.

Por otro lado, con respecto a que Milett no fue invitada al cumpleaños de la hija menor de Marcelo Tinelli: Juanita, se especuló que ella no estaría muy de acuerdo de la relación. Milett negó tajantemente eso, halagó a la hija de Tinelli y reveló que se llevan bien.

«No, para nada. Es una chica súper dulce, está preciosa. Cada vez que la veo súper amorosa conmigo, me abraza. Es un ángel y a mí me cae increíble. No la conozco mucho, pero la he visto dos veces y la verdad que esas dos veces han sido muy lindas. Es una persona muy agradable conmigo. Y nunca, noté ningún tipo de antipatía», dijo.

Por otra parte, Gigi Mitre le increpó por qué no fue clara con la prensa argentina y no cortó de una las especulaciones, cuando se lo preguntaron. Recordemos que la abordaron cuando estaba cruzando la pista y se había hecho un cambio de look.

Milett reveló la razón: había tenía un mal día y no estaba muy predispuesta a conversar. Además, recalcó que «no era un momento idóneo para poder hacer una entrevista, ni hablar sobre un tema personal». En ese sentido, destacó que le incomodó la situación y no la entendía.

«No quería tampoco que se esté hablando cosas que no son. Yo tampoco entendía de dónde estaban saliendo esas especulaciones. Y no podía pararme en medio de la pista, porque podía pasar cualquier cosa. Entonces, le dije que en otro momento, podíamos conversarlo y compartir lo que tenga que compartir», mencionó.

Con respecto a de si siente un cargamontón de la prensa argentina o por parte de sus compañeros de «Bailando 2023», Milett negó sentir un cargamontón. «Pero sí siento que están mucho más pendientes a la relación que antes», agregó.

Finalmente, Milett destacó que todavía no asimila cómo todo lo que dice o hace en su relación tiene repercusión. «Normalmente yo tengo un vínculo súper especial que eso es algo mío. O sea a veces no dimensiono el rebote que puede tener con la prensa y los medios. Recién ahora me estoy dando cuenta que todo tiene una reacción».