«Es un peruano más»: Fátima Aguilar respalda al ‘Checho’ Ibarra tras críticas de usuarios por su acento cordobés

La periodista Fátima Aguilar respaldó a ‘Checho’ Ibarra, presentador del segmento deportivo en Latina Noticias Matinal, contra aquellos que lo critican debido a su acento cordobés. Recordemos que el popular comentarista deportivo lleva varios años viviendo en el Perú. Sin embargo, aún conserva su acento al hablar. Ante ello, ha recibido algunas críticas por parte de los internautas en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fatima Aguilar respaldó al ‘Checho’ Ibarra

Ante algunas críticas que ha recibido el ‘Checho’ Ibarra por su acento cordobés a pesar de tener años viviendo en el Perú, la periodista Fátima Aguilar habló sobre el tema. Ella enfatizó las cualidades del comentarista deportivo dejando en claro que es un peruano más. Todo ello debido a que disfruta de la comida y las maravillas que ofrece el Perú como cualquier otro peruano. Por tal motivo, sacó cara por su compañero de Latina y enfatizó que el acento o dialecto no determina lo que uno tenga en su corazón.

«El tono, digamos, el dialecto que tengas y la forma en la que hables no determina que no tengas tu corazón peruano, pero por qué pretender arrebatarle también algo que es parte de su origen, es parte de él, o sea, la persona se construye con todo lo que ha pasado en su vida y ‘Checho’ ha hecho una vida en el Perú», comentó la periodista.

“‘Checho’ es hincha de la selección peruana y de muchas cosas como de la comida, de las personas que vivimos aquí. ‘Checho’ es un peruano más, o sea no más hay que pensar en la cantidad de años que vive acá a diferencia del lugar donde nació”, dijo Fátima.

¿Qué pasó con el Checho?

Sergio ‘Checho’ Ibarra, el goleador histórico en la historia del fútbol peruano y actual comentarista deportivo en Latina, se vio envuelto en una controversia. Él respondió a una usuaria de Twitter que lo criticó por su acento cordobés, propio del norte de Argentina. “Latina, cómo pueden tener como conductor de un programa a este Sr. que no tiene una buena dicción y que no ha aprendido que, cuando haces patria en otro país, por respeto te educas y hablas como el país que te da la oportunidad”, había escrito lausuaria Carolina Gálvez (@PassDecana).

Esto desató la inmediata respuesta delexdelantero de Universitario, Alianza Atlético de Sullana, Cienciano, Estudiantes de Medicina, Huancayo FC, entre otros, donde se ganó el respeto de la hinchada por sus goles. “Me levanto a las 5 a.m. a chambear, pago mis impuestos como todos, mi esposa, mis hijos y mi nieta son peruanos. El acento Cordobés no lo puedo perder y no quiero, porque me hace acordar de dónde vengo y pisar tierra. No sé qué le hice a esta señora, pero nadie me va a dejar de amar lo que hago”, señaló el Checho.

No pasó ni cinco minutos cuando Carolina Gálvez respondió a su tuit. “Sr. Ibarra, mi punto de vista no tiene nada que ver con pagar impuestos. Frente a un televidente hay que dar lo mejor. Los comentarios no siempre le van a agradar, es mi opinión”, comentó ante la sorpresa de muchos.

Hasta la esposa del ‘Checho’ intervino en la polémica. “Señora, no sé qué le hizo mi esposo, de verdad no entiendo qué pasa con las personas que tienen la facilidad de hacer sentir mal a otros- Con muchas lágrimas en los ojos le escribo esto. Dios la bendiga y la haga recapacitar, el mundo necesita más amor y menos odio”, escribió.