“Es una enferma que no quiere salir adelante”: ‘Peluchín’ hace pólvora a Dalia Durán

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se volvió a referir a las polémicas declaraciones y pedido de Dalia Durán sobre la liberación del cumbiambero John Kelvin que la agredió meses atrás y ahora está en prisión.

El conductor de espectáculos no se inmutó y más bien arremetió contra Dalia Durán asegurando que necesita ayuda psicológica. “Me parece una barbaridad todo lo que estoy escuchando (…) Ella ya se acostumbró a vivir muy cómoda, que le paguen las cosas, así como lo hacía John Kelvin”.

“Qué rabia me da que esa ayuda no se la hayan dado a alguien que realmente la necesitaba, porque yo no puedo contemplar eso, que digan que ahora John Kelvin es un pobrecito. Ella nos ha estado viendo la cara todo este tiempo”, agregó el presentador.

“Ella necesita la ayuda, pero no le da la gana de salir adelante. Ella es una mujer maltratada, eso nadie se lo quita, pero si nos ha visto la cara a todos nosotros. Es una enferma que no está recibiendo un tratamiento que necesita en estos momentos”, finalizó.

Dalia Durán se retira del programa de Andrés Hurtado tras pedir la libertad de John Kelvin

Hace pocos días se hizo conocido el pedido de Dalia Durán para que John Kelvin, a quien denunció por agresión física y sexual, salga de prisión. Esto dejó atónito a más de uno, pues la cubana estaría dejando atrás el terrible episodio que vivió y perdonaría a John Kelvin.

Luego de esto y de la ola de críticas que recibió, la cubana utilizó sus redes sociales para anunciar que ya no trabajaría más al lado de Andrés Hurtado. Ella estuvo trabajando como modelo en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ luego de ser agredida y al parecer habría sido separada del mismo, tras el pedido que hizo para John Kelvin.

“Hoy cierro un ciclo. Gracias por tus enseñanzas, Andrés Hurtado; a todos, por su cariño. Culminó mi contrato y también se toman unas vacaciones bien merecidas. Yo sigo adelante como la guerrera que soy, bienvenidas las oportunidades. Felices fiestas para todos, se les quiere”, escribió en redes.

