«Es una extorsión»: ‘Samu’, de Instarándula, criticó a página de Instagram que acusó de infiel a Pedro Gallese

Pedro Gallese se encuentra en medio de la controversia debido a rumores que sugieren una posible nueva infidelidad a su esposa Claudia Díaz. Una cuenta anónima de Instagram compartió mensajes de una presunta modelo mexicana que lo amenazaba con revelar ‘la verdad’ a la madre de sus hijos. Ante ello, Samuel Suárez de Instarándula comentó al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samuel Suárez opinó sobre la presunta infidelidad de Gallese

A raíz de las especulaciones sobre la nueva infidelidad de Pedro Gallese y las acusaciones de una página en Instagram, Samuel Suárez opinó al respecto. Después de dos días de intensos comentarios y acusaciones, la cuenta en cuestión no ha vuelto a realizar alguna publicación de nuevos mensajes. Es decir, solo anunció unos supuestos chats que probarían la infidelidad del portero peruano, pero no se han vuelto a pronunciar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Suárez (@instarandula)

“Eso para mí es como una extorsión. Han estado diciendo que estaban a punto de soltar todo, pero al final dejaron de publicar y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó”, comentó Samuel Suárez.

Además, el popular Samu consideró que se trata de un ‘chisme irresponsable’. “No hay una prueba contudente de que Gallese haya sido infiel, no me sorprendería, pero no ha soltado las pruebas, sigue siendo anónima, no tiene rostro. siempre hay que actuar prudentemente”, comentó el conductor de ‘Todo se filtra’.

¿Qué pasó con el portero de la selección peruana?

Pedro Gallese está en medio de la controversia debido a recientes publicaciones en redes sociales que lo señalan por una supuesta segunda infidelidad a su esposa, Claudia Díaz. Todo inició con una reciente publicación en la cuenta de Instagram del arquero de la selección peruana, donde una presunta modelo mexicana lo amenaza e incluso menciona a la madre de sus hijos, etiquetándola.

“Claudia, tengo mucho qué contarte y sobre todo, mostrarte puebas de tu esposo. No hablo por hablar, tengo pruebas así que neta, escríbeme al privado para que puedas ver a tu esposo siéndote infiel”, fue uno de los mensajes. “Pedro Gallese, ya viste mi mensaje en tu cuenta fake, no me respondes hasta hoy y envío todo a tu esposa Belissa, neta que lo hago”, fue otro dirigido al pelotero.

Además, la cuenta de IG ‘Botineras del mundo’ viene publicando diferente contenido que acusa al pelotero de infiel. “Pedro Gallese nunca cambió, hasta en USA se encuentra con una Yuru. También le gustan las venezolanas y colombianas que viven en USA. Me niego a creer que un hombre que juró y pidió disculpas, vuelva a engañar”, “Ya, vamos a soltarlo todo. La niña mexicana nos envió chats del abogado de Pedro Gallese amenazándola que no salga a decir nada”, fueron algunas de las historias de dicha cuenta.