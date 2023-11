«Es vergonzoso»: Mr. Peet explota por el apagón de Matute tras la victoria de Universitario de Deportes

El popular comentarista deportivo Mr. Peet se mostró enojado con lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva tras el «apagón» de luces luego de la victoria de Universitario de Deportes. Mr. Peet utilizó instantes de su programa para referirse a este bochornoso hecho y lamentar lo sucedido. De igual forma, dio detalles de lo que se vivió en aquel momento, pues él se encontraba en el estadio. Recordemos que todo se produce en el contexto del partido por la final de la Liga 1 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mr. Peet enojado con el apagón de Matute

Tras la victoria de Universitario de Deportes ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, muchos usuarios criticaron que los blanquiazules serían «malos perdedores» al apagar las luces del recinto luego de su derrota. Ante ello, Mr. Peet, quien se encontraba en el lugar, contó más detalles sobre lo ocurrido y lamentó lo sucedido. El comentarista deportivo señaló que es «vergonzoso» lo que ocurrió en el popular estadio Matute.

«Lo que se hizo hoy es vergonzoso. Caraj# Peter hay que saber perder. Hasta las huev#s, cómo van a apagar las luces. Gracias a Dios no pasó nada grave. Pero, la gente en las tribunas quedaron expuestas. Entonces, las personas que hoy estuvieron en la institución y tomaron la decisión de hacer esa vaina (apagar las luces), no tienen que estar más en la institución. Lo digo, sinceramente. A mi me jode la actitud que tomaron hoy quienes manejan la institución», fueron los duros comentarios de Mr. Peet ante el bochornoso hecho en el estadio Alejandro Villanueva.

Anuncia su TikTok oficial

Por otro lado, el popular comentarista deportivo conocido como Mr. Peet anunció recientemente que estará en la plataforma de TikTok. En tal sentido, realizó un pequeño video en donde cuenta que ya tiene su cuenta oficial en donde hablarán de los temas más pedidos por los internautas. Tomemos en cuenta que el periodista deportivo se ha caracterizado por su peculiar forma de comentar las jugadas de fútbol y de dirigirse a su público de una manera muy coloquial. Ante ello, sus más fieles seguidores no dudaron en dejarle picantes y divertidos comentarios en su primer video de TikTok.

«Hola, gente. ¿Cómo están? Los saluda su amigo Mr. Peet. Por fin en la plataforma que ustedes estaban reclamando. El TikTok personal de Mr. Peet, en donde vamos a hablar de fútbol, de música, de series, de la vida y de sexo, que te encanta. Así que bueno, aquí los espero en mi TikTok. Por fin Mr. Peet tiene TikTok. Un abrazo para todos y un beso para ti», fueron las palabras del popular comentarista deportivo en su primer video de la plataforma.