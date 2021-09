«Esa pancita es de tacu-tacu», dijo Josimar tras revelarse el embarazo de María Fe

Compartir Facebook

Recientemente María Fe Saldaña reveló que estaba embarazada a través de sus redes sociales dejando a más de uno con la boca abierta por la inesperada noticia que inicialmente surgió como un rumor.

Además que María Fe habría dejado entrevisto que ya no mantiene una relación con el salsero Josimar tras los ampays de diversas infidelidad del cantante que habría puesto un punto final a su romance el cual estaba a puertas del altar.

Frente a ello, Josimar negó que María Fe Saldaña se encontraba en la dulce espera, y demás dijo que esa misteriosa pancita “era producto del tacu-tacu”.

Yo todavía no te confirmo si está embarazada o no. Todavía no sabemos y no te puedo confirmar nada. Pero en el momento en el que sepamos si realmente estará esperando un hijo mío, créeme que yo voy a ser el primero en gritarlo a los cuatro vientos. Por el momento no puedo decir nada porque no estamos seguros”, dijo en aquel entonces.

“Esa pancita es tacu-tacu, todavía no hay bebé. Dios quiera que haya algo, pero ahorita ella se fue a la casa del tacu-tacu”, agregó el salsero entre risas.

«Sabe que tiene una mujer en casa que le perdonará todo», Magaly arremete contra Josimar

Magaly Medina explotó contra Josimar pues Maria Fe Saldaña le perdonó las presuntas infidelidades por lo que la conductora se mostró indignada.

Y es que Josimar se presentó en Amor y Fuego y ofreció declaraciones al programa negando todo tipo de acusación de infidelidad.

«No le interesa que lo graben porque sabe que tiene una mujercita en casa que le va a perdonar todo», comentó inicialmente Magaly.

Además remarcó que el cantante de salsa no tenía porque estar en ‘cuchicheos’ con otras mujeres si ya tenía pareja estable.

«No solamente es serlo, sino parecerlo, ¿por qué dar a entender que estás flirteando con las fans?», añadió enojada Magaly.