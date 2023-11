«Esa soy yo, siempre cayéndome»: Nicole Flores de Papillón comparte divertido video en TikTok

Papillón ¡La del rico vacilón! es un grupo de cumbia que viene conquistando a todo el Perú durante 26 años. La agrupación cuenta con varias talentosas cantantes como Nicole Flores, quien compartió un video con sus seguidores y causó mucha gracia.

Nicole Flores sufre caída jugando

La vocalista Nicole Flores con solo 24 añitos ha conquistado a la cumbia peruana con sus éxitos. Entre sus últimos éxitos esta la canción ‘Mix Selva’ que se convirtió en la favorita del público. Su increíble voz lleva a otro nivel esta canción que la sigue rompiendo entre las más pedidas.

Por medio de sus redes sociales, la cantante de Papillón compartió un video donde todos los integrantes comparten un momento ameno jugando fútbol. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue una caída de la misma integrante.

«Esta soy yo antes que todo se fuera al caraj*», dice el audio viral del video donde se puede ver a Nicole Flores jugando fútbol. De repente, al querer patear la pelota se tropieza y cae hacia atrás por completo.

«Y si esa soy yo siempre cayéndome ¿Quieren mas videos de mis caídas?», escribió la cantante en la publicación de su video en TikTok. De inmediato, Nicole recibe el apoyo de sus compañeros a levantarse y siguió jugando.

Sacó una sonrisa a sus fans

El video de Nicole Flores fue compartido hace unas horas y ha causado una sonrisa a varios de sus seguidores. «Hasta a mí me dolió», «Un recopilado de tus mejores caídas», «Baby lo siento, pero no supero tu caída», «Y lo más chistoso es que nadie te toco, de la nada te caíste jaja», «jajaja Nicole no es Nicole si no le pasa algo así», fueron algunos de los comentarios.

Sobre Papillón ¡La del rico vacilón!

La agrupación Papillón ¡La del rico vacilón!, se encuentra activo desde hace 26 años. Es una de las agrupaciones de cumbia más representativas de nuestro país. La clave del éxito está en sus temas melódicos, variedad de canciones, y por supuesto en el profesionalismo de cada integrante de la agrupación.

Mackeily Lujan, Nicole Flores, Sandra Katiuska, Ethel Aliaga, Danny Loo, Eddy Martín Paisig y Jhomar Reyes son los integrantes que forman esta gran agrupación. Quienes ponen a gozar a todos sus seguidores en cada concierto.