¡Escándalo! Samahara Lobatón es acusada por empresario de no pagar por fiesta de su hija

¡Escándalo en el mundo de la farándula! Samahara Lobatón, la famosa influencer, está en problemas por una nueva denuncia. Resulta que un organizador de fiestas infantiles, Marco Lam, la acusa de no pagarle por organizar el cumpleaños de su hija. La denuncia fue difundida por el programa «Amor y Fuego».

¿Qué pasó?

Según Marco Lam, todo comenzó cuando Samahara Lobatón se contactó con él hace un mes para organizar una fiesta para su hija. Marco, un organizador de eventos infantiles, le ofreció un 30% de descuento si Samahara mencionaba su servicio en sus redes sociales. La fiesta tenía un costo total de 1500 soles. Parece una oferta increíble, ¿verdad?

Pero, ¡la cosa se complicó! Cuando llegó el día de la fiesta, Samahara le pidió a Marco que esperara hasta después del evento para pagarle. Pero cuando el show terminó, ¡sorpresa! Samahara le dijo que no tenía el dinero.

Marco no se quedó de brazos cruzados y le envió mensajes a Samahara pidiéndole que cumpliera con su deuda. Sin embargo, ella le dio una serie de excusas. En un mensaje, Samahara le dijo: «Amigo, sorry, qué vergüenza, no he podido ir al banco, mañana puedo pasar a dejártelo donde estés, por la tarde». Pero, ese dinero nunca llegó.

La situación se puso tensa, y Samahara dejó de responder a los mensajes de Marco. El organizador de eventos se encontró con una deuda sin pagar y una influencer que no cumplía su palabra.

Samahara Lobatón le responde a empresario

Pero la historia no termina aquí. Lo que realmente sorprendió a muchos es que, en lugar de admitir su error, Samahara arremetió contra Marco en las redes sociales. Ella escribió: «¿Qué hiciste, Marco? Que hasta el #$%& tu forma de proceder porque yo cumplí con el canje. Quien necesita hacerse conocido colgándote de mí, eres tú. Que bad (mal). Que te vaya bien, bendiciones».

Esta nueva denuncia llega poco después de que Samahara estuviera involucrada en un enfrentamiento público con Bryan Torres. Parece que los problemas no dejan de rodear a esta influencer.

En resumen, Samahara Lobatón está siendo acusada por no pagar una fiesta que organizó para su hija. El organizador, Marco Lam, asegura que ella prometió pagar, pero luego le dio largas excusas y no cumplió. Samahara, en lugar de resolver el problema, lo llevó a las redes sociales. ¡Qué lío en la farándula! ¿Qué opinarán sus seguidores de esta nueva controversia?