¡Escolares con clases virtuales desde el lunes 6!

El presidente Martín Vizcarra confirmó que el próximo lunes 6 de abril se retomarán las clases de manera no presencial en los colegios estatales y particulares, mientras se cumple el estado de emergencia dispuesto por el gobierno para enfrentar al coronavirus en el país.

“Las clases se darán desde ese día, pero obviamente no se va a poder hacer presencialmente, por lo que se harán de manera remota tanto en colegios públicos como privados”, afirmó en conferencia de prensa.

TODO UN RETO

El mandatario dijo que el Estado tiene que ponerse a tono con la tecnología para que no se detenga la educación.

“La propuesta es ambiciosa, va a ser una oportunidad para mejorar la educación con tecnología. Vamos a tener problemas pues no tenemos la infraestructura, pero con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr”, manifestó.

Dijo que probablemente habrá algunos problemas en el caminos y se requerirán más recursos, pero, añadió, pese a las dificultados tenemos que conseguir el objetivo de llevar la educación a los escolares a través de la estrategia Aprendo en casa.

DE VUELTA AL AULA

Vizcarra sostuvo que después del 12 de abril no todo regresará a la normalidad. “Se está haciendo todo un programa para que desde el lunes 4 de mayo retornen de manera gradual a las aulas los escolares, pero no en su totalidad porque no deben estar juntos”, expresó.

Indicó que los ministros de Educación y Salud deben coordinar para determinar la distancia que los escolares mantendrán entre sí o también podría evaluarse que la mitad del salón vaya a las clases presenciales y así se vaya alternando.

“Se tiene que coordinar para saber el número máximo de alumnos por aula, vamos a coordinar con el sector de Educación y Salud. Vamos a ver medidas como que asista la mitad del aula un día mientras que los demás siguen la clase de forma virtual y luego invierten”, precisó.

INTERNET, RADIO Y TV

El ministro de Educación, Martín Benavides que Aprendo en casa tiene un plan de contenidos diarios. Destacó que es una herramienta digital multicanal que comprende internet para los hogares que tienen conexión a la red, pero también televisión y radios nacionales y regionales. Dijo que las clases presenciales se iniciarían el 4 de mayo. “Cuando eso pase, la estrategia Aprende en Casa será un complemento de la educación presencial, de manera tal que se puedan nivelar los aprendizajes”, destacó.