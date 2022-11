Compartir Facebook

Dejó a más de uno con la boca abierta y es que Micheille Soifer dejó ver sus tremendas curvas en un show que presentó en una discoteca, por lo que Magaly no pudo evitar comentar en su último programa.

La conductora mencionó que su cambio físico es totalmente drástico pues tras someterse a la operación de manga gástrica, la cantante ha quedado con una figura de infarto.

“El cambio, la transformación es notaria. Ella estaba flaquita, había perdido la musculatura en las piernas, estaba delgadísima. Definitivamente ha habido un cambio en sus proporciones”, comentó la ‘Urraca’.

Pues Soifer dejó a la gente de Jaén sorprendida con el cuerpazo que ahora se maneja y se lució en el local con su sensual coreografía.

¿Un nuevo ‘toto’?

Por otro lado, Magaly cuestionó el trasero de la cantante pues según la conductora ha aumentado medidas de manera notoria.

“Ese trasero no lo tenía hasta hace algunos meses. El trasero no crece, no es como que plantes la semilla y le echas un poco de fertilizante y agua ¡y ya!. Los traseros no crecen así, tampoco crecen por obra y gracia de los ejercicios de un día para otro”, comentó Magaly.

Por su parte, Magaly felicitó el presunto aumento de ‘toto’ ya que se luce natural y proporcional a las medidas de su cuerpo.

“No creemos que haya ido a la Dra. Fit a ponerse metacrilato, pero definitivamente allí se nota un toque de la medicina estética. No le queda mal, le queda bien, se le ve sexy, y ella sabe sacarle provecho a sus curvas y al trasero que luce ahora”, finalizó Maga.