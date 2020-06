Españoles no soltarán mascarillas

Compartir Facebook

Madrid. [AFP]. El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en España (bajo pena de multa) cuando acabe el confinamiento, hasta que el nuevo coronavirus sea derrotado “definitivamente”, anunció este martes el ministro de Salud, Salvador Illa.

Vía pública

Las personas podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros (112 dólares) si no llevan mascarilla en la vía pública o en espacios cerrados cuando no puedan mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, según un comunicado del Ministerio de Salud. También será obligatorio su uso en los transportes públicos, los aviones o los vehículos privados cuyos ocupantes no convivan en un mismo domicilio.

El dato

España, uno de los países más castigados por el nuevo coronavirus con más de 27.000 víctimas, impuso el 21 de mayo el uso de las mascarillas a los mayores de seis años.