¿A la cárcel? Andy Polo es declarado culpable por agredir a su expareja y pagará fuerte suma de dinero

El jugador de Universitario de Deportes ha sido condenado en Estados Unidos luego de haberse confirmado su responsabilidad ante la violencia doméstica por la que fue denunciado.

Como se recuerda hace ya algunos meses atrás su expareja Génesis Alarcón mostró pruebas de la violencia de la que era víctima a manos de su expareja la agresión por parte del jugador.

Declarado culpable

El futbolista Andy Polo ha sido declarado culpable por agredir a su expareja llamada Génesis Alarcón.

El jurado de Multnomah en Oregon dictó la sentencia y la suma de dinero que deberá pagar a la víctima por reparación de daños y perjuicios.

Como se recuerda esta denuncia fue presentada en el 2021 por sucesos que ya han ocurrido en mayo del mismo año cuando Génesis Alarcón mostró las pruebas que la respaldaban y aseguraban que era víctima de violencia doméstica.

Según su expareja Andy Polo la sujetó del brazo violentamente, la jaló del cabello, incluso la tiró hacia el suelo.

"Con su hijo presente, el acusado intentó y de hecho causó contacto físico dañino con la demandante, incluso agarrándola violentamente del brazo, tirándola del cabello contra su voluntad y empujándola al suelo. causándole dolor y malestar", indica el informe.

Hasta el momento que si bien es cierto antipol ha sido declarado culpable de agresión física hacia su expareja el jugador no pagaría la multa de 600,000 por daños y perjuicios ya que el deportista tendría que estar en Estados Unidos.

"Si mantiene todos sus activos en el extranjero y no obtiene ingresos en Estados Unidos, probablemente evadirá los cobros", dijo Michael fuller abogado de Génesis Alarcón.

Andy Polo y la vez que fue denunciado

En febrero del 2022 el futbolista peruano Andy Polo fue acusado públicamente de maltrato físico contra Génesis Alarcón, su expareja y madre de sus hijos. La denuncia la realizó Alarcón en la comisaría de Miraflores.

Alarcón contó en el programa "Magaly TV, la firme", que además había invitado al futbolista a conciliar, pero ante la negativa lo denunció por pensión de alimentos.

"Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetada y me puso el ojo morado", contó Alarcón sobre el caso de violencia que vivió con el actual jugador del Portland Timbers.

Además de las agresiones físicas, Alarcón comentó que Andy Polo "era el que gastaba, el que pagaba e, inclusive, cuando él no podía mandaba al amigo, y yo con el amigo tenía que ir a hacer mis compras".

"Hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía como movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo porque él no se hace cargo (de sus hijos)", contó.