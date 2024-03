¡A pedido de todo el Perú! Mario Hart anuncia estreno MUNDIAL de su nueva canción: "Se viene con todo"

¡Si yo lo escuché, tú también! El 2023 fue un año atípico para Mario Hart. Pasaban los meses y se iba desempeñando como coconductor del programa "Mande quien mande" y a finales de septiembre, un pedido insólito en redes hizo el "milagro". Muchos usuarios empezaron a hacer tendencia al exchico reality pidiéndole su regreso a la música y así lo hizo. Luego se sumó el pedido de un nuevo tema, algo que el cantante hizo esperar hasta hace unas horas, ya que recientemente, mediante sus redes sociales, confirmó el lanzamiento MUNDIAL de su nuevo tema junto al cantante colombiano Kevin Roldán.

Mario Hart alista nuevo tema

El recordado capitán del equipo verde, Mario Hart, se dedicó a la música durante su etapa en el reality "Combate" y logró tener grandes éxitos como "Yo no fui", "Dispuesta", "Ponte Bonita", entre otros.

Lamentablemente, la falta de tiempo hizo que optara por abandonar la música, ya que quería enfocarse netamente en su carrera deportiva. Esta confesión la hizo hace varios años en "Estás en Todas", donde también confesó que dejaría la televisión por un tiempo. "Eso demanda muchísimo tiempo. Además, estamos reestructurando el tema musical (...) Estoy enfocado en mi carrera deportiva", señaló en aquel momento, lo cual coincidió con su matrimonio con Korina Rivadeneira.

Sin embargo, el año pasado, los usuarios en redes sociales empezaron a pedir su regreso considerándolo un posible exponente del reggaetón peruano. Esto lo motivó a regresar con fuerza a los escenarios e incluso realizó una gira por todo el Perú hace algunos meses, la cual resultó un éxito rotundo.

En la misma línea, Mario Hart anunció hace poco el lanzamiento MUNDIAL de su nuevo tema junto al cantante colombiano Kevin Roldán. La canción se llama "LQN" ("Lo que necesito") y el también piloto de autos se animó a compartir un poco la letra de este nuevo tema musical.

"Yo sé que te gustó, como tú me gustas. Si nos gustamos, dime que te asusta. Que rico cuando me das un besito, uno no es suficiente, no quiero un poquito. Sé que te gusto...", se puede escuchar en el video compartido en sus redes sociales.

Reacción de usuarios

El retorno triunfal de Mario Hart con un nuevo tema ha sido más que celebrado en redes sociales. Diversos usuarios y amigos del cantante de reggaetón se pronunciaron en Instagram y le dejaron los mejores deseos al coconductor de "Mande quien mande".

"Buena causita", "revivió el reggaetón peruano", "eres un crack", "siempre rodeado de los mejores", "se viene el nuevo tema del 2024", se pudo leer en redes sociales.

"LQN" o "Lo que necesito" será el nuevo tema que lanzará Mario Hart y promete conquistar a todos sus seguidores. ¿Logrará posicionarse en el top? ¿Será el renacer del exponente del reggaetón peruano? Estas preguntas se resolverán el 15 de marzo, cuando sea el estreno MUNDIAL de la canción.