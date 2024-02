¡A pedido de todos! Adolfo Chuiman hace impactante revelación sobre AFHS: "Hay beso de Peter y Francesca"

¡POR FIN! "Al fondo hay sitio" sorprendió con su gran final de temporada el año pasado. Sin embargo, la felicidad de los televidentes no fue completa ya que no se ha podido ver el regreso de los queridos personajes como "Nicolás", "Fernanda", "Reina Pachas", entre otros. Pero, a la par, hay muchos espectadores que siguen muy de cerca la "utópica" historia de "Peter" y "Francesca" y cuando hay varios que ya perdieron las esperanzas de que ambos tengan una relación, el propio Adolfo Chuiman confirmó que existe un beso entre su personaje y el de Yvonne Frayssinet.

Adolfo Chuiman confirma beso de "Peter" y "Francesca"

"Al fondo hay sitio" sigue cautivando a sus seguidores con sus intrigantes historias. El 2023 fue el programa más visto de la televisión peruana y la franquicia se ha extendido a canales de Bolivia, Ecuador e incluso lograron llegar a Estados Unidos.

Una de las historias que sigue atrapando a sus televidentes es la de "Peter" y "Francesca Maldini". Adolfo Chuiman e Ivonne Frayssinet son los actores que encarnan a estos personajes y muchos quieren verlos realizados como pareja en la ficción nacional.

Desde el día 1, se pudo ver el interés amoroso de Peter por su "patrona" Francesca Maldini, e incluso, tiene su foto pegada detrás de un cuadro de su querido Sport Boys. Por ello, a lo largo de sus temporadas, todos los televidentes y seguidores de la serie han querido ver un acercamiento o una relación entre ambos, pero esto no se ha logrado hasta ahora.

Sin embargo, para alegría de todos, Adolfo Chuiman recientemente ha revelado en una entrevista para un medio local que sí hay beso entre "Peter" y "Francesca Maldini". Pero, como no todo puede ser alegría, el actor también reveló que esta escena fue borrada.

"Yo me acuerdo de un libreto con un beso , pero no me acuerdo por qué lo borraron, creo que venía otra secuencia más importante y ahí quedó. AFHS nos da vida, es cansado ir hasta allá pero luego lo recobramos", sostuvo.

El más querido

Asimismo, el carismático actor reconoció que ahora muchas personas lo paran en las calles. Pero, por increíble que parezca, no es para pedirle fotos o autógrafos, sino, para pedirle sus famosas cachetadas.

"Cuando salgo, pasan los muchachos y me piden 'Adolfito, una foto, una foto', y me dicen 'con cachetada'. Y yo les digo 'ya, una avispa', y están volteados y pum", explicó el actor entre risas.

También señala que debido al gran éxito de "Al fondo hay Sitio", en la calle ya no lo llaman "Adolfo" o "Chuiman", sino que ahora su nombre para el público es "Peter".

"De verdad, ya no puedo salir a la calle hasta ahora. Ya no me llamo Chuiman, no me apellido Chuiman ni Adolfo, ahora soy Peter", dijo el intérprete en la entrevista con un medio local.