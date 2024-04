¡A pedido de todos! Bruno Odar habla sobre su posible vuelta a "Al Fondo Hay Sitio": ¿Regresa "Luchito"?

¿Todos vuelven? "Al Fondo Hay Sitio" estrenó hace unos días su onceava temporada, sin embargo, desde su reestreno en la pantalla chica no se ha visto a todos los personajes que el público hubiese querido. "Fernanda", "Nicolás", "Grace", "Reina Pachas", "Luchito González", entre otros, son algunos de los que no regresaron a la popular serie. Las puertas no están cerradas y muchos fanáticos de la producción nacional piden a gritos que regresen sus personajes favoritos, tal es el caso del último en mención. Bruno Odar, quien dio vida al "más pisado de la televisión peruana", reveló en una reciente entrevista si tiene pensado volver a las "Nuevas Lomas" y su respuesta sorprendió a sus seguidores.

¿Bruno Odar quiere volver a "Al Fondo Hay Sitio"?

Durante muchos años, "Luchito González" se ganó el corazón de todos los peruanos a través de la serie "Al Fondo Hay Sitio". Su aparición no fue tan grata al inicio, ya que "resucitó" luego de bastante tiempo y llegó para impedir la boda entre "Charito" y "Platanazo".

Tras esto, logró reconquistar el corazón de "Charito" (Mónica Sánchez) y justo cuando se iban a casar, apareció "Reina Pachas" junto a sus dos hijos. La verdad salió a la luz y cunando todos creían que había estado "muerto", resultó que durante esos años había formado otra familia.

Mil y un aventuras y "resucitadas" dejó "Luchito González" en la popular serie y cerró su etapa yendo a vivir con la "yunguyana", interpretado por Tula Rodríguez, con quien también tuvo un hijo en la ficción. Su historia terminó ahí, pero muchos televidentes piden su regreso ya que se convirtió en uno de los personajes favoritos de los peruanos.

Sin embargo, su camino está hoy en "Papá en Apuros" y al ser consultado sobre un posible regreso a "Al Fondo Hay Sitio", sorprendió a más de uno con su respuesta. Lejos de incomodarse, Bruno Odar respondió amablemente y dejó abierta la "ventana" para un posible regreso a la producción de América Televisión.

"Yo estoy en otra etapa, la telenovela ('Papá en Apuros') sigue al aire. Tampoco es que me desespere estar en 'Al Fondo Hay Sitio'. No sé, es un trabajo que ya hice, ya quedó en el pasado, pero bueno, vamos a ver qué depara el futuro, ¿no?", indicó en la entrevista a un medio local.

Recuerdos con cariño

Pese a que no interpreta a "Luchito González" desde hace varios años, sus fanáticos se han quedado enganchados de ese personaje. Por ello, no es un secreto que en las calles muchos lo saluden por el nombre de "Lucho" o "Luchito" y resaltó que será difícil poder despegarse de un personaje tan querido.

"La gente se ha quedado con ese personaje, no quiere soltar a Luchito, pero, bueno, el actor Bruno Odar ha hecho varios papeles aparte de Luchito. A mí no me molesta, con tal que sigan mi carrera y me vean a través de 'Papá en Apuros', no hay ningún problema" , indicó.

Lo dicho por Bruno Odar despertó gran alegría en los fanáticos de "Al Fondo Hay Sitio". Si bien su historia terminó hace varios años, muchos televidentes quieren de vuelta al popular "Avestruz" y el actor dejó abierta esa posibilidad. ¿Se dará?