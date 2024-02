¡AGÁRRATE PAMELA FRANCO! Magaly Medina anuncia "bomba" para el lunes: ¿Pamela López estará en su set?

¡Exceso de farándula peruana! Este 2024 ha llegado con todo y nuestro querido "Chollywood" no se ha descansado un solo día desde el regreso de Magaly Medina a la televisión. La "Urraca" fue la encargada de destapar una nueva infidelidad de Christian Domínguez la cual trajo cola, ya que ahora todos los flashes apuntan a Pamela Franco. La cumbiambera le habría sido infiel (también) al cantante con Christian Cueva y una serie de pruebas que los vinculan empiezan a salir. El lunes la ex "Alma Bella" dirá de todo en "Mande quien Mande" y, como no podía ser de otra manera, la "reina de la TV" alista una bomba ¿con Pamela López en su set?

Magaly Medina trabaja en la "bomba" del lunes

"Chollywood" explotó con el reciente caso de infidelidad de Christian Domínguez. Por primera vez en su historia, parece que el cantante saldrá "bien librado" de su traición, ya que Pamela Franco, su pareja hasta hace poco, también le habría sido infiel con Christian Cueva.

Los rumores de este amor clandestino datan desde el 2018, pero, Pamela López recién pudo obtener las pruebas fehacientes hace unos días. Por ello, rápidamente, publica un mensaje en sus redes donde acusa directamente a Pamela Franco y, de inmediato, las pruebas empezaron a llegar.

Pamela Franco dará una entrevista el lunes a "Mande quien mande" y promete contar toda su verdad, por lo que Magaly Medina ha decidido, en conjunto con Pamela López, no mostrar ninguna otra prueba incriminatoria.

Para contrarrestar estas declaraciones de Pamela Franco, Pamela López está alistando una verdadera "bomba" que, seguramente, remecerá una vez más todos los cimientos de "Chollywood".

"¿Y la señora Pamela López estará contigo el lunes en tu set?", preguntó el reportero de un conocido medio de comunicación. Ni corta ni perezosa, Magaly respondió con una frase que ilusiona a todos los fans del buen "chisme". "Estamos trabajando en eso", señaló la "Urraca".

¿Contará todo?

Christian Domínguez fue el hombre más buscado por todo el Perú, sin embargo, las exclusivas se las llevó "América Hoy". Esto responde, fácilmente, al hecho de que hasta ayer el cantante pertenecía a las filas del programa de Ethel Pozo y compañía.

Siguiendo la misma "dinámica", Pamela Franco dará su respuesta a las declaraciones hechas por Christian Domínguez más pronto de lo que se cree. Actualmente, la cantante conduce "Consume Perú", espacio producido por "ProTV", misma productora de "Mande quien Mande".

De esta manera, Pamela Franco sería un gran atractivo para el regreso del magazine de América TV en su segunda temporada al aire. Además, la cantante tendría la oportunidad de ofrecer su versión, por primera vez, sobre las acusaciones de infidelidad con Christian Cueva.

Todo esto fue confirmado por el propio programa en sus redes sociales. Por todo lo alto promocionaron una entrevista con Pamela Franco, quien llega en el mismo carro donde Domínguez dio rienda a sus más bajos instintos con Mary Moncada. "Lo contaré todo", asegura.