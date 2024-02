"Agradezco lo que pasé": Nicola Porcella olvida a 'Esto es Guerra' tras alcanzar el éxito en México

Nicola Porcella fue entrevistado en "Estás en Todas", donde compartió detalles sobre su creciente fama en México, luego de su participación en "La Casa de los Famosos México" y su decisión de continuar su carrera en el extranjero tras dejar Perú. De esta manera, el querido Nicola Porcella consiguió el éxito tras salir del país y a pesar que muchos no creían en él. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella habla sobre su éxito

Recordemos que el año pasado, Nicola Porcella participó en el reality show "La Casa de los Famosos México". Después de su paso por el programa, el influencer decidió dejar Perú para buscar oportunidades en México, y hasta ahora le ha ido muy bien. El equipo de "Estás en Todas" viajó a México para presenciar la vida actual de Nicola Porcella. El actor no solo compartió sus logros en televisión, sino que también presentó su nuevo proyecto empresarial: un restaurante de comida peruana llamado Taypa.

"Entré a la televisión muy joven. (...) Te sientes intocable, inalcanzable, que eres el número uno y que nunca nadie te va a sacar de ahí. La fama te ahoga, te abruma y más cuando tienes malas compañías que te repiten 'tú eres la estrella, en vez de sentarte, ponerte en la tierra, y decirte trabaja'. Pasaba algo y me decían, 'tú eres Nicola Porcella, no pasa nada y te la vas creyendo, hasta que...'", fueron las declaraciones de Nicola Porcella.

Asimismo, no dudó en agradecer todo el momento que tuvo que pasar, pues de lo contrario no estaría donde está. "Pero agradezco a todos lo que me hicieron pasar, lo que tengo que pasar, porque si no, no estaría acá (en México), estaría en Esto es Guerra", dijo entre risas y causando asombro a la reportera. "Estaría en Esto es Guerra y no estaría viviendo un sueño que para cualquier persona que trabaja en Latinoamérica, es un sueño", añadió.

Debuta como actor

Después de sus primeras apariciones en "El Amor no tiene receta", numerosos usuarios han expresado sus opiniones sobre la actuación que ha presentado. A muchos les ha impresionado cómo el exintegrante de reality ha desarrollado su interpretación.

"Nada mal. Bien por él. Éxitos", "Ha mejorado bastante. Lo veo mejor que Guty Carera", "Comparado con su primera actuación, jajajajaja, ahora merece un Oscar", "Bueno, hay que reconocer que ha mejorado muchísimo. Ya no es una puerta, eso está claro", "La práctica hace al maestro. Así que tendrá que practicar muchísimo más", "Me alegro mucho que a Nicola le vaya bien, el man hizo cosas malas, pero ahora parece que está tratando de hacer las cosas bien en México", son algunos de los comentarios.