"Ahora entiendo porque Melissa lo extraña", Jefferson Farfán hace divertido baile hot y sorprende a fans

Jefferson Farfán ha llamado la atención de sus seguidores luego de que protagonizara un divertido tik tok en donde demostró que el baile también es uno de sus dones.

Diversos usuarios no dudaron en elogiar al exfutbolista por atreverse a bailar junto a sus familiares y es que el deportista siempre ha demostrado su alegría y carisma para el baile.

Los dejó con la boca abierta

Jefferson Farfán ha dejado sorprendidas a todas las seguidoras en redes sociales luego de protagonizaron divertido video con algunos niños que al parecer eran sus familiares y es que el exjugador se mandó con los pasitos prohibidos que hasta incluso dejó mucho a la imaginación.

Farfán se unió al trend del baile de la moto muy famoso en tiktok donde lo dio todo y hasta de más.

En el video se puede ver como cada niño baila hasta que le toca el turno de la popular foquita en donde lejos te avergonzarse bailo a su estilo y a su ritmo desatando al furor entre sus seguidoras quienes resaltaron sus habilidades.

"Ahora lo entiendo todo, así cualquiera se enamora", "Cuidado mis ojos Jefferson", "Ay dios mío", "Invítame el café al menos", "Yo viendo el video por 10ma vez", "Nos mataste Jefferson", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que a pesar de que tiene muchas seguidoras que consideran guapo al expelotero, Jefferson reveló que en este último 'San Valentín' la pasó solo, pues el amor por el momento no le ha tocado las puertas.

¿Saliditas con mujer misteriosa?

En la más reciente edición del programa "Magaly TV La Firme", la conductora de televisión presentó una nota en donde Jefferson Farfán posteó una imagen pasando solo el Día de los Enamorados. Sin embargo, las pruebas que mostró Magaly Medina demostrarían que no fue así, ya que la joven Delany López también compartió historias en el mismo lugar donde se tomó la fotografía el "10 de la calle".

Incluso, mostró las coincidencias en la gorra que usaba ella, pues el jugador también usa la misma gorra.

Las 'odiosas coincidencias' no pasaron desapercibidas por la 'Urraca' quien dejó en evidencia que Jefferson Farfán no habría pasado solo la noche de San Valentín. "Yo no sé porque todos los jugadores de fútbol tienen las ganas de victimizarse y este por ejemplo (Jefferson Farfán) quiere aparentar que ha pasado el 14 soltero. Feliz San Solterín", dijo en un principio la 'Urraca'.

"Pero la chica con la que él sale, con la que pasó su Valentín lo delata y pone esta foto, con las dos copas, en el mismo lugar, pero la chica no se calla nada. Ella postea y pone fotos, la misma gorra con la que postea él, la chica está en la playa, en la piscina, no sé, con la misma gorra. Entonces, ella lo pone en evidencia", sostuvo Magaly Medina.