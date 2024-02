"Ahora te rectificas": Christian Cueva encaró a Janet Barboza por decir que su padre sabía de su amorío

Christian Cueva fue entrevistado en "América Hoy" para contar su verdad sobre su amorío con Pamela Franco. En ese sentido, él increpó a Janet Barboza sobre sus afirmaciones que involucraban al padre del jugador. Por ello, le pidió que se rectificara, ya que no tenía pruebas. Sin embargo, la popular 'rulitos' no dudó en responderle a 'Cuevita'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva encaró a Janet Barboza

Christian Cueva y Janet Barboza protagonizaron un altercado en vivo durante la entrevista, ya que el pelotero pidió a la popular 'rulitos' que muestre las pruebas donde se afirma que su padre conocía el amorío con la cumbiambera Pamela Franco. Por tal motivo, Christian Cueva exigió a la conductora de televisión a que se rectifique por sus afirmaciones.

No obstante, Janet Barboza sostuvo que se baso de las declaraciones de Pamela Franco, quien dijo que había hablado con el papá de Christian Cueva. "Me dijeron que tú, Janet, habías afirmado que mi papá era una persona que sabía de esta situación, entonces pienso que tú me la tienes que aclarar. Muestra las pruebas, discúlpame, y con todo el respeto que te mereces y como yo me merezco", dijo 'Aladino'.

"Yo tengo la confirmación, además Pamela lo dijo en MQM, que habló con tu papá. Pamela dijo que efectivamente ella habló con tu papá, que él le dijo que sus problemas no era por ella (...) Para mí es la versión, yo estoy repitiendo palabra por palabra, lo que ha dicho Pamela Franco. ¿Qué quieres que rectifique? Lo haría con mucho gusto, solo quiero decir que yo tenía la versión que Pamela habló con tu padre. ", acotó la conductora.

"Te pregunto, ¿tienes pruebas que diga que mi papá estuvo metido? Mi pregunta es si para ti eso es una prueba (...) Ahora te rectificas, no lo dejes de lado, ahora no dices que es una prueba", puntualizó el futbolista.

Demandará a Yolanda Medina

No solo encaró a Janet Barboza, sino que también aclaró los diferentes rumores entorno a presuntos amoríos con Chris Soifer y Rosángela Espinoza. Sin embargo, reveló que tomará acciones legales contra Yolanda Medina tras sus recientes declaraciones sobre el jugador.

"Tú sabes perfectamente por qué sacaste a Pamela de mi grupo, porque yo no te caía. Simplemente yo no voy a apañarle a una amiga que se mete en el hogar de alguien y nosotras podemos a aconsejarle (a Franco) (...) Ese hombre está jugando con el honor de su familia, la familia es primero", expresó Yolanda.

En tal sentido, Christian Cueva sostuvo que tomará cartas en el asunto. "Eso lo resolveré por otros medios", dijo el jugador dejando entrever que iniciaría una demanda contra la cumbiambera. "Tomaré cartas en el asunto", finalizó Christian Cueva.