Aída Martínez confiesa que estuvo embarazada de Julián Legaspi: "Fue una discusión fuerte, lo perdí"

la famosa piloto de carreras, sorprendió a todos en una reciente entrevista al compartir detalles íntimos sobre su pasado amoroso. La modelo confesó haber estado embarazada del actor Julián Legaspi, revelando así un capítulo desconocido de su vida sentimental.

En una reveladora entrevista con la periodista Carla Chevez, Aída Martínez, reconocida piloto de carreras, abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre su pasado amoroso, incluyendo una sorprendente confesión sobre su relación con el actor Julián Legaspi.

La historia de amor entre Aída y Julián tuvo sus altibajos desde el principio, comenzando en el 2012. Aunque se conocían desde hace años, no fue hasta entonces que decidieron darle una oportunidad al romance. Sin embargo, su relación estuvo marcada por la controversia y la violencia.

Aída reveló en la entrevista que sufrió violencia durante su relación con Julián, lo que llevó a una decisión drástica de no trabajar juntos en proyectos de actuación. En sus propias palabras, dijo: "Si me llamaran para algo de actuación, no haría una escena con el que tuve el problema, con Julián. Como ha sido un tema de agresión, no es algo que digas 'pasan los años y ya lo olvidé'".

Aída reveló que tenía esperanzas en el éxito de esa relación: "Sí (pensé que funcionaría) porque, incluso, yo me embaracé de él, perdí el bebé. Nunca lo dije, qué fuerte".

Pero lo más impactante llegó cuando Aída confesó haber estado embarazada de Julián, revelando un capítulo desconocido de su vida. Aunque la pareja no estaba preparada para ser padres, estaban dispuestos a asumir la responsabilidad.

Sin embargo, un trágico incidente puso fin a sus esperanzas cuando Aída sufrió un aborto durante una fuerte discusión. En sus propias palabras, contó: "No, no fue por los golpes. Fue una discusión que tuvimos muy fuerte. Tenía dos meses y medio. Se fue a juerguear y de la cólera que tuve en ese momento, tuve una hemorragia".

La relación entre Aída y Julián terminó en 2014, luego de que ella descubriera que él le había sido infiel con otra mujer. En entrevistas anteriores, Aída reveló que la separación fue tumultuosa y que Julián la había agredido físicamente. "Me agarró a puñetes y cachetadas. Siempre ha sido agresivo y esta vez explotó porque terminé con él... Es un drogadicto, todos lo saben", dijo la modelo.

Aída, su enfermedad y sus enfrentamientos con Magaly

La salud de Aída también fue un tema de discusión durante la entrevista. Reveló que sufre de uveítis, una enfermedad que ha afectado su visión de manera significativa y ha requerido tratamientos costosos y extensos. "Me tomó un mes y medio en recuperar la vista con todo el tratamiento que hice, que fue carísimo", compartió Aída.

Finalmente, Aída abordó los constantes enfrentamientos que ha tenido con la periodista Magaly Medina, quien ha criticado públicamente su enfermedad. Expresó su frustración ante las críticas injustas y el acoso en redes sociales. "Ella siempre dice que no es personal, pero por qué con cada cosa que hago 'mal', por qué no saca las cosas bonitas que yo he hecho también a lo largo de mi carrera", cuestionó Aída.

Con estas revelaciones, Aída Martínez ha dejado a todos sorprendidos y ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los seguidores están ansiosos por saber qué deparará el futuro para esta controvertida pareja. Estaremos atentos a más noticias sobre Aída Martínez.