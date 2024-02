¡Al descubierto! Fabio Agostini expone sus chats con Christian Domínguez tras ampay del cantante

Fabio Agostini, ese ex chico reality que nunca deja de sorprender, se comunicó con Christian Domínguez después del ampay que sacudió la televisión peruana. ¿Qué se dijeron estos dos? Descúbrelo todo aquí.

El lunes 29 de enero, todos vimos cómo Christian Domínguez se veía en aprietos con Mary Moncada en las pantallas de "Magaly TV La Firme". Pero lo que no sabíamos es que Fabio Agostini, con su estilo inconfundible, no se iba a quedar callado.

Fabio Agostini: el rey de la parodia

Fabio Agostini decidió responder a su estilo: con humor. Hizo un video parodiando la situación del ampay, burlándose con mucha gracia de la coartada de Christian. Este chico nunca pierde su toque cómico.

Y es que Christian había dicho que prestó su auto (el del ampay) al "señor Fabio de 5 a 7". Esto lo publicó a través de sus historias al día siguiente de su encuentro íntimo. En el video que hizo Fabio preguntó a sus amigos Mario Irivarren y Austin Palao si le prestaban su carro a esas horas, pero le dijeron que no. Entonces, recurrió a llamar a Domínguez.

En su parodia, Fabio Agostini reveló detalles de su comunicación con Christian Domínguez. De esta manera, sin querer queriendo, mostró algunos mensajes de texto entre ellos.

Chats al descubierto. En el video, Fabio Agostini, sin darse cuenta, dejó al descubierto parte de la conversación que tuvo con Christian Domínguez después del ampay. Fue un desliz en medio de la risa y la diversión.

Chat de Fabio Agostini con Christian Domínguez. (Foto Captura de pantalla/TikTok)

Los mensajes mostraron que Fabio le envió un audio a Christian. Aunque no sabemos qué decía ese audio, sí pudimos ver algunos textos. Fabio le escribió a Christian: "Buen ampay. Recién lo veo. Me cag** de risa". Parece que el buen humor no faltó en esta conversación.

Análisis y un comunicado

Rodrigo González, Peluchín para los amigos, no se quedó atrás. Analizó el video de Fabio Agostini y notó algo intrigante en la fecha y la hora de los mensajes. Según Peluchín, ambos aún se comunicaban después de la parodia. ¿Qué más habrá detrás de esta historia?

"Esto nos indica cómo está Christian Domínguez ahora. Ellos han estado divirtiéndose porque esos audios son del mismo día, o sea entre cuando ocurrieron esas imágenes y ahora, han estado comunicándose, riéndose de la situación, Christian muy acongojado no está", acotó Peluchín.

Pamela Franco y su adiós definitivo. Pero la trama no termina aquí. La ex de Christian Domínguez, Pamela Franco, también decidió hablar. Dos días después del escándalo, emitió un comunicado confirmando su separación definitiva.

Pamela Franco y su comunicado sobre ruptura. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

En sus propias palabras: "Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez". El cierre de un capítulo lleno de drama.

Con los chats al descubierto, las risas de Fabio Agostini y la declaración de Pamela Franco, ¿será este el fin del escándalo o solo el comienzo? Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto de este entramado ampay.