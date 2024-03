¡Al descubierto! Mávila Huertas muestra sus diminutos bikinis: "Me sale mi lado sensualón"

Mávila Huertas dejó a la farándula boquiabierta con sus revelaciones. La conductora de 'Ocurre Ahora' abrió las puertas de su depa en San Isidro para una entrevista exclusiva con Magaly Medina. Y aquí les tenemos todos los jugosos detalles.

Mávila Huertas muestra sus diminutos bikinis

"Magaly TV La Firme" nos llevó de la mano por la vida diaria de Mávila Huertas. Desde su habitación hasta su terraza rodeada de plantas, nos mostró cada rincón de su acogedor depa. Pero lo que nos dejó boquiabiertos fueron sus dos clósets, uno para los eventos formales y otro para sus atuendos más relajados, incluyendo esos diminutos bikinis que tanto dan de qué hablar.

Mávila mostró sus bikinis y dejó claro que su lado sensual está más vivo que nunca. "Soy Mávila Huertas y claro que uso tangas", bromeó. "Me sale mi lado sensualón. Esto, que también uso... (mostrando un bikini turquesa) la ventaja de ser flaca. Acá también ves (mostrando un bikini con motivo animal print de tigresa) la tigresa del oriente. ¿Por qué no?", concluyó entre risas.

Por otro lado, la reportera le preguntó si alguna vez algún ex comentó cómo debía vestirse. "Alguna vez me dijeron 'por qué te pones eso si ya no tienes edad', le dije que me lo ponía y si tenía algún problema que camine por la vereda de al frente", compartió Mávila con seguridad.

Ampays, escondites y confesiones

Pero las sorpresas no paran. Magaly, con su estilo picante, le preguntó a Mávila si alguna vez fue una 'Pamela Franco' por los ampays anteriores. Sin pelos en la lengua, Mávila admitió dos 'ampays' y aclaró cierto punto.

"Aparecía con quien luego fue mi esposo, Roberto. El urraco que nos ampayó, dijo 'allá va mávila con Roberto Reátegui', que en efecto, todavía estaba casado con Mónica Delta, pero dicen 'van al departamento de Mávila', no era mi departamento, era el departamento de Roberto, así hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica", afirmó.

Y para añadirle más sabor a la historia, recordó aquel épico momento en que se escondió en la maletera de un carro para evitar a los periodistas. ¡Qué ocurrencia!

"Federico Salazar me dijo 'entra a la maletera de mi carro para que no vean cómo vas a salir'. Yo entré, Federico sale manejando y en la Javier Prado me dice 'dónde te dejo'", relató entre risas.

En el terreno del amor, Mávila confesó sus deseos de volver a casarse y enamorarse. Aunque disfruta de la paz y el silencio en su hogar, tiene claro que el amor aún tiene espacio en su vida.

"Me encantaría volver a casarme, a enamorarme, tener un compañero para envejecer con él, tener una mantita y los dos abrigarnos en invierno", expresó la periodista de 53 años.

Y así, cerramos este capítulo lleno de confesiones, bikinis y secretos de Mávila Huertas en su rincón de San Isidro. Estaremos atentos a cualquier novedad o actualización al respecto.