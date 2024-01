Alejandra Baigorria multiplica por cero el regreso de Macarena Vélez a EEG: "Está buscando figurar"

¡Prepárense, porque el fuego se enciende! Alejandra Baigorria, la empresaria y ex chica reality, ha opinado sobre el regreso de Macarena Vélez a "Esto Es Guerra". Te contamos todos los detalles.

Alejandra Baigorria multiplica por cero a Macarena Vélez

Alejandra Baigorria, la empresaria y figura de la farándula, ha lanzado un misil verbal hacia Macarena Vélez después de su regreso a "Esto Es Guerra". La guerra de las pantallas está que arde. Aquí te contamos todo.

Con toda la calma del mundo, Alejandra Baigorria, comprometida con Said Palao, no le dio ni un poco de importancia al regreso de Macarena Vélez al reality. Ella dejó claro que solo veía el programa para apoyar a su chico, y si algo se le pasaba, confiaba plenamente en que él se lo contaría. ¿Macarena un problema para su relación? Nada de eso.

Con una actitud relajada, Alejandra soltó la bomba: "A uno le molestan las cosas que son importantes o relevantes, yo llevo con Said más de tres años de relación, estamos comprometidos, vivimos juntos, las otras cosas ya fueron. Simplemente es la ex. Said me contó que lo felicitó". Un golpe de realidad que dejó a todos boquiabiertos.

Sobre el juego en el programa, Alejandra mostró su lado zen: "Salvo a la producción porque cada uno tiene su propia elección, si ella lo eligió, bueno ella sabrá lo que hace. Hay momentos en que uno entra en desesperación, pero hay que entenderla, ella está buscando tratar de figurar. Mientras no cruce la raya, estaré tranquila". Una actitud madura que demuestra que no hay espacio para dramas innecesarios.

Macarena dice que no hay problema con su ex Said Palao

Pero, ¿qué dijo Macarena Vélez al respecto? En una entrevista, la influencer dejó claro que no tiene problema en trabajar junto a Said Palao. Todo quedó en el pasado para ella.

"Ya pasó tiempo, me llevo lo mejor y le deseo lo mejor también. Hemos tenido mucho tiempo de relación, me llevé bien con su familia. No nos llevamos bien", confesó Macarena Vélez, mostrando que no hay espacio para resentimientos. Un juego limpio y sin rencores.

Entonces, Alejandra Baigorria está más fuerte y segura que nunca. No hay espacio para celos ni dramas en su relación Alejandra nos deja claro que las ex parejas son solo eso, pasado. ¡Que viva el presente y que su romance siga su curso sin obstáculos! Estaremos pendientes a las pantallas para ver qué sucede a continuación.