Alejandra Baigorria revela que Mario Irivarren solo podrá ir a su boda con una condición: "Sin pareja"

Alejandra Baigorria brindó detalles de su próximo matrimonio el otro año y reveló a quienes invitará a este evento tan importante en su vida por lo que no fue ajena a la posibilidad de invitar a su gran amigo Mario Irivarren, sin embargo, hay un detalle que le impediría contar con su presencia.

Cómo se sabe la actual pareja de Mario es Onelia Molina, la principal enemiga de Alejandra Baigorria, pues ambas se vieron enfrentadas durante la competencia de 'Esto es Guerra' a tal punto de decir se la vela verde en vivo.

Se la tiene jurada

El programa de amor y fuego difundió las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria sobre los detalles de su matrimonio el cual se llevará a cabo en abril del próximo año, sin embargo, grande fue la sorpresa cuando la empresaria reveló a quienes ha considerado como invitados para este gran evento.

Es por ello que el reportero cuestionó a la rubia sobre si invitará a Mario Irivarren a su matrimonio ya que ambos han sido grandes amigos, sin embargo, Alejandra tuvo una peculiar respuesta.

"Eso no sé, está en evaluación, él es parte de la lista de Said", dijo en un primer momento dejando entrever que la amistad con el modelo se vio debilitada tras su romance con Onelia.

Sin embargo, el reportero le preguntó a la empresaria si no tiene problema con que Mario llegue a su matrimonio con Onelia Molina y Alejandra fiel a su estilo destruyó a la chica reality con una contundente respuesta.

"Vamos a ver si para ese entonces siguen juntos, vamos a ver todavía, falta un año", agregó la 'Rubia de Gamarra'.

Con esta respuesta Alejandra dejó más que claro que es probable que Mario no asista a su matrimonio en caso siga en una relación con Onelia, pues el modelo priorizará su romance con la odontóloga.

Cabe resaltar que Onelia Molina y Alejandra Baigorria fueron enfrentadas constantemente en las competencias de 'Esto es Guerra', generando el fastidio de la rubia y hasta el rechazo a seguir compitiendo por culpa de Onelia.

Actualmente, Ale dejó las filas del reality de competencia para dedicarse a la conducción de un programa de emprendimiento donde ha demostrado que seguirá creciendo profesionalmente lejos de la envidia de los demás.

¿No quiere saber nada de 'EEG'?

Esto es Guerra arrancó con todo su temporada de verano 2024. Katia Palma y Cristian Rivero se sumaron a la conducción y acompañarán a los "históricos" Renzo Schuller y Johanna San Miguel, pero esas no son todas las sorpresas.

Por el lado de los competidores, los ingresos de Santiago Suárez y Macarena Vélez causaron gran revuelo en redes sociales, pero ahí no quedaría la cosa. Una de las más inquietas con el retorno de la "Mujer Increíble" a EEG sería Alejandra Baigorria, quien hasta la fecha, no ha sido presentada en el reality.

Por ello, las cámaras de "América Espectáculos" abordaron a la rubia y le consultaron por un posible regreso a Esto es Guerra. Lejos de incomodarse, Baigorria no dudó en responder fuerte y claro.

"Ya no voy a estar en Esto es Guerra. Creo que dije lo que tenía que decir. Lamentablemente me fui sin poder competir en la final que era lo que todo el mundo quería ver", señaló Alejandra Baigorria, recordando que si bien campeonó el año pasado con los "combatientes", no logró disputar el circuito final por una lesión de Onelia Molina