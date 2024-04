Alessia Rovegno y su increíble anécdota cuando conoció a Jhonny Depp: "Es un amor de persona"

Alessia Rovegno causó asombro entre sus seguidores al compartir que tuvo un encuentro con el renombrado actor Johnny Depp. La Miss Universo 2022 mencionó que se cruzó con el personaje del 'Capitán Sparrow' en un club nocturno mientras residía en Nueva York con su hermana.

Tras revelar esta inédita historia, muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos. Ella explicó que cuando tenía apenas 17 años pudo conocer al actor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alessia Rovegno sorprende con anécdota sobre Jhonny Depp

A través de sus redes sociales, la reconocida modelo sorprendió a sus seguidores al revelar una inédita historia de su pasado. Y es que Alessia Rovegno contó cómo conoció al famoso actor Jhonny Depp en Nueva York cuando ella tenía apenas 17 años.

"Me fui a vivir a Nueva York a los 17 años, ahí conocí a las mejores amigas. No éramos de salir mucho, sobre todo yo. Pero cuando salíamos no se imaginan las cosas que nos pasaban. Una noche nos fuimos a comer mi hermana, dos amigas y yo. a un lugar que nos gusta mucho, se llama The Blond. Una de mis amigas se dio cuenta que el box de al costado estaba lleno de seguridad. ¿Y adivinen quién estaba ahí? Nada más y nada menos que Johnny Depp", empezó diciendo la modelo.

La ex Miss Perú mencionó que inicialmente evitó causar molestias, pero debido a la insistencia de sus amigas, acabaron compartiendo un momento con él. Lejos de incomodarse o evitar la situación, el actor accedió a compartir un momento con las chicas de la mejor manera. "Súper buena onda, súper amable y súper respetuoso; la verdad es que nos cayó súper bien", dijo Alessia, que añadió que el encuentro se prolongó hasta la madrugada.

El encuentro siguió hasta la madrugada

La joven modelo reveló que tuvo una muy buena impresión del actor, pues sostuvo que es muy 'buena onda'. Sin embargo, por el cansancio, ella decidió retirarse junto con su hermana del lugar a altas horas de la noche. Aún así, fueron sus amigas quienes se quedaron con el actor durante más horas de la madrugada.

"Me contaron luego que la siguieron en el hotel de Jonny Depp. Por seguridad pidieron los celulares. Me dijeron que Johnny fue un amor de persona, súper amable y buena onda. Les habló un montón de su hija. Esa fue mi anécdota surreal, pero bueno, son cosas que pasan en Nueva York", aseguró la ex reina de belleza causando el asombro de sus seguidores en redes sociales.