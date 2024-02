Alexa Samamé confiesa por qué estuvo con Christian Domínguez: "Quería matar el gusano"

En una nueva entrega explosiva de chismes y revelaciones, Alexa Samamé, una joven chiclayana de 24 años, se sentó en el sillón de "Magaly TV La Firme" para contar la historia de su amorío con Christian Domínguez. Además, reveló entre risas la razón por la que estuvo con el cantante.

Alexa Samamé revela por qué estuvo con Christian Domínguez

En la emisión del 1 de febrero de "Magaly TV La Firme", la segunda 'bomba' explotó. Alexa Samamé, una joven de 24 años de Chiclayo, reveló todos los detalles de su relación secreta con Christian Domínguez. Las confesiones subieron la temperatura.

El gran relato de Alexa. En una charla franca con Magaly Medina, Alexa contó cómo conoció al famoso cantante en un concierto y admitió que, en ese momento, no sabía nada de su relación con Pamela Franco. Fue gracias a sus amigas que se enteró de la verdad.

"La primera vez que lo conocí no sabía que tenía pareja porque no sé mucho del tema de la farándula. Sabía que era cantante, pero mis amigas me investigaron y me dijeron", compartió Alexa con una sonrisa.

La verdadera razón del romance. Cuando Magaly le preguntó por qué decidió involucrarse con Christian a pesar de conocer su situación sentimental, Alexa respondió con humor: "Quería matar el gusano, pero solamente para mí fue un 'good time', como dice Mary, nunca pensé tener algo más con él".

Amenazas y ofertas de dinero

La historia dio un giro inesperado cuando Alexa admitió que después de que Mary Moncada fuera expuesta, ella también vivió momentos de tensión. Le llegaron amenazas y hasta le ofrecieron dinero para que guardara silencio. Un amigo cercano de Christian le propuso 10 mil soles para que no hablara sobre su relación con el cantante.

"Me amenazaron hace dos días, que si contaba algo a la prensa me harían daño", reveló la joven. El drama se intensificó cuando, según Alexa, un amigo de Christian le comunicó que habían preguntado por ella desde un penal y le sugirieron que no divulgara información.

"En la noche me llama de un número desconocido, que si iba a difundir información, recuerda que tienes familia, ahí sí yo entré en pánico", confesó Samamé.

Magaly Medina anunció que posee conversaciones, audios y fotos comprometedoras, aunque decidió respetar la privacidad y no mostrarlas. "Hay fotos que no vamos a poner al aire porque son demasiado íntimas", aseguró.

El drama de Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. Cada día se suman nuevos episodios a este escandaloso relato amoroso. Estaremos pendientes de las próximas revelaciones en este apasionante drama de la farándula.