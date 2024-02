Alexa Samame "echa" a Christian Domínguez con picante comentario: "No es olluquito, es suri" (VIDEO)

¡No le digas! Christian Domínguez sigue dando que hablar en el mundo de la farándula nacional. El cantante de cumbia volvió a las andadas y por partida doble, siéndole infiel a Pamela Franco. Muchos han vacilado al cumbiambero por su "tormentoso" pasado donde lo conocen como el "olluquito de la cumbia" gracias a Vania Bludau, sin embargo, esto queda CORTO según lo dicho por Alexa Samame, su última "conquista". La chiclayana se presentó en un evento este fin de semana y dejó por los suelos a Domínguez afirmando que solo llegaba a ser "un suri". ¡Qué roche!

¿Quién es Alexa Samame?

Alexa Samame Coronado, natural de Chiclayo, quien, según su perfil de Instagram, está dedicada al estudio de Ingeniería Industrial y trabaja como modelo y anfitriona en eventos. En el pasado, se la relacionó sentimentalmente con Sebastián Lizarazaburu, y ahora se le asocia con Christian Domínguez tras las pruebas mostradas en "Magaly Tv, La Firme".

Según el informe de Magaly Medina, la joven de Chiclayo habría mantenido una relación romántica con Domínguez hasta hace unos días, y en uno de los chats se aprecia cómo el líder de la 'Gran Orquesta' concreta una cita en un hotel. "Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé", le dice Christian Domínguez.

"Siempre me consentía, era lo que más me gustaba. (...) Me decía amorcito. (...) La primera vez que lo conocí fue en mi universidad, desde ahí (pasó) todo el concierto coqueteando, ya cuando me fui me mandó a su manager y quería mi número para vernos más tarde", señaló Alexa Samame sobre su romance con Domínguez.

Un mes más tarde, el 8 de diciembre, durante la noche, Christian comenzó a llamarla desde su propio número, sin intermediarios, para informarle que planeaba viajar a Chiclayo y expresó su deseo de encontrarse con ella. "De la nada me llamó, era un número desconocido, no sabía quién era, le contesté y me dijo que si iba a querer verlo. (...) Desde ahí empezó todo", confesó la chiclayana.

Lo destruyó

Tras todo el escándalo mediático con Christian Domínguez, Alexa Samame se tomó muy en serio la letra de una conocida canción de Shakira y se puso en modo "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Lejos de reprimirse por haber sido una "trampa" en la vida de Christian Domínguez, Alexa Samame le está sacando el jugo. Ahora, misma influencer, se viene presentando en cuanto evento puede y recientemente estuvo en una discoteca en Pucallpa.

Ella asistió al evento como la figura estelar, y como no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre su relación con Christian Domínguez. "¿Eres fiel?", le preguntó el animador. "Sí, si soy", contestó la chiclayana.

La nota pintoresca la puso luego, ya que en las imágenes que fueron difundidas por "Instarándula", ella confiesa lo que era un secreto a voces. "¿Christian Domínguez es olluquito o no?", le preguntan, a lo que ella responde muy suelta de huesos. "No es olluquito, es suri. Es suri" . ¿El cumbiambero le contestará?

Lo que queda claro es que sea olluquito o suri, Alexa Samame "mató el gusano" con Domínguez.