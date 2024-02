"Algunas personas nos maldicen y nos critican", Pamela Franco le habría respondido a Pamela López

Pamela Franco no se ha quedado callada en sus redes sociales y no dudó en mandar una certera indirecta para Pamela López quien el día de ayer nuevamente reveló detalles de su romance con Christian Cueva.

La expareja de Christian Domínguez ha seguido enfocada en sus proyectos personales y en sus diversos conciertos, sin embargo, la presunta verdad la persigue Y es que al parecer la cantante no habría sido del todo sincera.

Le manda una indirecta

Pamela Franco sigue en el ojo de la tormenta y es que a pesar de que ya contó su verdad de que mantuvo un romance clandestino con el jugador Christian Cueva, Pamela López nuevamente ha sacado las garras y ha contado su verdad en el programa de 'Magaly TV La firme'.

La cantante de cumbia al parecer no quiere dedicarle tiempo a las recientes declaraciones de la todavía esposa del popular 'Aladino' por lo que no dudó en escribir un fuerte mensaje para las personas que le desean el mal.

"Hay que echarle ganas a la vida porque mientras algunas personas nos maldicen y nos critican el de arriba nos bendice siempre", escribió la artista.

Mensaje de Pamela Franco

Y es que al parecer Pamela Franco se baña en mantequilla sobre las declaraciones de Pamela López quien el día de ayer reveló que era Christian Domínguez quien le contaba todo y con lujo de detalles sobre la relación que mantenía su ahora expareja y el jugador.

Incluso recientemente Pamela Franco reveló que no le permitieron presentarse junto a su orquesta en un concierto en Trujillo dejando entrever que estarían confabulando en su contra.

Actualmente, la cumbiambera no ha respondido más sobre las fuertes declaraciones que brindó la señora López.

La promesa de amor de Cueva

Christian Domínguez quedó como un "soplón" tras todo lo revelado por Magaly Medina el último lunes en su programa. Según difundió la "Urraca", Pamela López le confesó que fue el cumbiambero quien ayudó a que termine por confirmar las sospechas de una relación clandestina entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Además, dentro de todas las cosas que confesó, reveló más detalles de la conversación que tuvo Pamela Franco con el padre del futbolista. Según contó Pamela López, Pamela Franco llamó al papá de Cueva porque el pelotero estaba borracho (para variar).

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos ||Pamela Franco y la forma despectiva de cómo calificó a Christian Cueva, según Pamela López Pamela López contó detalles de la vez en la que Christian Cueva y Pamela Franco coincidieron en un local en San Juan de Lurigancho, mientras Christian Domínguez dormía afuera en su carro. ¿Qué opinas? 😳🤯 Video: MagalyTVLaFirme . . . #PamelaLópez #ChristianDomínguez #PamelaFranco #Cueva #espectáculos #Farándula #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

"Christian Domínguez tenía conocimiento que ella había hablado con mi suegro ¿cómo? me dice que 'Pamela ha llamado a tu suegro' ¿Cómo Pamela tiene el contacto con mi suegro? 'Sí, Cueva conoce a la familia de ella'. Ella lo ha llamado a mi suegro y le ha dicho 'señor, estoy llamando a su hijo, está borracho'", señaló Pamela López.

Además, con la voz entrecortada, la todavía esposa de "Cuevita" contó que el pelotero le juró amor a su tocaya e incluso le prometió que superarían este mal momento para que puedan vivir felices.

"Me cuenta Christian Domínguez que Cueva le decía 'oh mi amor tú tranquila!' Estaba muy borracho, estaba tomando después de mi comunicado, le decía 'tú tranquila, ella no tiene nada, no te va cag... en nada, no va pasar nada, no te preocupes, yo te amo a ti y vamos a ser felices'. Como ella no podía, porque estaba muy borracho, decirle que yo no hable, lo ha llamado a mi suegro y le ha dicho 'por favor, hable con la loca esa por mí, que no se atreva a sacarme nada, porque me va perjudicar, porque me van a dar un programa...', contó con la voz entrecortada Pamela López.