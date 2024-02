¡Alista sus maletas! Ana Paula Consorte viajaría a Trujillo luego del ultimátum de la UCV contra Guerrero

Paolo Guerrero reveló hace poco que el verdadero motivo por el que no puede viajar a Trujillo es su novia y madre de sus hijos Ana Paula Consorte, quien se negó rotundamente a venir al Perú tras enterarse de las extorsiones hacia su suegra Doña Peta. Recordemos que el 'Depredador' se encuentra sumamente preocupado luego de que la banda criminal 'Los Pulpos' le enviara amenazas a los familiares del jugador. No obstante, parece que la modelo brasileña habría decidido viajar a Perú a pesar de todo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte viajaría a Trujillo

De acuerdo al Depredador, el acuerdo con los Acuña era que no se haga público nada de ello para que Ana Paula Consorte no se entere. Sin embargo, esto no fue así y se reveló a los medios de comunicación que los mensajes de extorsión fueron el motivo de su intento de disolver el contrato con el club de la Universidad César Vallejo. Pese a ello Richard Acuña, dueño del equipo, recalcó que Guerrero deberá estar en la Ciudad de la Eterna Primavera este sábado.

Ana Paula Consorte alista sus maletas

En ese sentido, el delantero se mostró más que indignado a que los directivo hagan caso omiso a su petición al ver en peligro las vidas de sus familiares por amenazas de extorsión, pues no se la están dejando nada fácil por los rumores de una posible convocatoria de Alianza Lima. Tras todas esta polémica, Ana Paula Consorte, su pareja, sorprendió al compartir una fotografía de unas nueve maletas que aparentemente habría terminado de alistar, lo que despierta sospechas sobre un posible próximo viaje. Por tal motivo, muchos internautas en redes sociales empezaron a sospechar que la modelo brasileña vendría al Perú ante la polémica con Paolo Guerrero y la UCV.

"Qué paz ordenar todo esto, no tienen idea del desastre que fue", se puede leer en su mensaje colocando en la historia de la modelo.

Paolo Guerrero buscó ayuda de Christian Cueva

El 'Depredador' estuvo en América Noticias para revelar detalles sobre su decisión de desligarse de la UCV. Además, contó que buscó ayudar de Christian Cueva, pues lo llamó luego de que Paolo Guerrera recibiera mensajes de extorsión. "Conversé con Julio (García), no sabíamos hasta dónde podía llegar esto, estábamos pensando qué persona podía estar haciendo este tipo de amenazas. No les dimos mucho interés", sostuvo en un inicio durante una entrevista con América Noticias.

"Hablé con Cuevita, porque él es de allá y me dijo que la cosa estaba 'picante', pero me dijo que me quedara tranquilo, que allá él me iba a cuidar. Luego hablé con unos amigos de él, conversamos y me dijeron que ellos sabían quienes eran, que no me preocupara, porque podían conversar con ellos".