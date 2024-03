Alondra García Miró confiesa sus deseos de ser madre. ¿Quiere que su novio será el futuro padre?

La famosa modelo y empresaria, Alondra García Miró, sorprendió a todos al confesar sus anhelos de convertirse en madre durante una entrevista exclusiva con Milagros Leiva en el programa "Vida y Milagros". La 'ojiverde' de 32 años, quien actualmente disfruta de su relación con el empresario millonario Francisco Alister Moreno, reveló sus planes para el futuro, y aquí te contamos todo.

¿Alondra García Miró quiere que su novio sea el padre de sus hijos?

La famosa Alondra García Miró reveló en una charla exclusiva con Milagros Leiva sus planes de ser mamá. La modelo y empresaria, conocida por su romance con Paolo Guerrero, compartió abiertamente sus deseos de convertirse en madre y los proyectos que tiene con su actual pareja, el empresario millonario Francisco Alister Moreno.

En palabras sencillas, Alondra dijo: "Quiero ser madre. ¿Siento el reloj biológico? Sí. Quiero ser madre sí, pero ahorita, en este momento, no lo tengo planeado, pero me gustaría congelar óvulos como te conté y bueno, no sé. Creo que todo va a llegar en el momento que tenga que llegar si Dios así lo quiere y lo permite".

Lo que nos tiene a todos con la duda es: ¿Francisco Alister Moreno será el futuro papá? Pues, Alondra nos sorprendió al confesar: "Pero yo siento que nos conocemos de años y vidas. Como si fuese de otras vidas. Hemos conversado de los hijos, pero él es súper ajeno a lo que yo me dedico. Él es empresario nato y puro".

Alondra habla sobre Paolo Guerrero y de su madre

Y hablando de relaciones pasadas, la charla no pudo evitar el tema de Paolo Guerrero. Sin entrar en dramas, Alondra admitió que fue un proceso difícil: "No quiero profundizar mucho en el tema, siempre me he mantenido al margen (...) al final es mi pasado que está ahí, pero ya no quiero traer eso al presente. En general, siempre terminar una relación es complicado, es una etapa, un proceso".

Pero eso no es todo, Alondra nos compartió un sueño que tuvo con su mamá fallecida. En un momento emotivo, recordó la noche en que, tras llorar desconsoladamente, su madre se le presentó en un sueño para consolarla: "Mi mamá se presenta en mi sueño esa noche y me dice: 'Mi amor, tú sabes que eres la niña de mis ojos y yo jamás te hubiera dejado, no me di cuenta, me quedé dormida'".

En resumen, la vida de Alondra García Miró está llena de amor, planes futuros y recuerdos especiales. La farándula sigue siendo testigo de historias llenas de emociones y sorpresas. Estamos ansiosos por ver qué más nos tiene preparado este viaje de Alondra en la futura maternidad junto a Francisco Alister Moreno.