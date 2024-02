Álvaro Rod y César Bk responden a los comentarios malintencionados de usuarios por su tema "Hoy Te Voy a Olvidar"

Hace un par de meses, Álvaro Rod y César BK lanzaron el tema "Hoy Te Voy a Olvidar" que se volvió un boom en TikTok. Este tema habría ocasionado algunos problemas donde varios usuarios dejaron comentarios malintencionados y ambos artistas salieron a aclarar el asunto.

En los Premios Luminy Awards

El pasado domingo 04 de febrero se realizaron los premios Luminy Awards. En este evento, la canción "Hoy Te Voy a Olvidar" se ganó el premio a Mejor Canción del Año. El conflicto se habría iniciado a causa de que solo el cantante César BK estuvo en la ceremonia y no Álvaro Rod para recibir el premio.

Al momento de recibir el premio, César BK decidió agradecer a todos por el apoyo al tema. "Muchísimas gracias por hacer esta canción suya, muchas gracias por todo. A mis papás que no los veo hace mucho por esta chamba, por estar viajando a todas las provincias".

Luego, agregó: "A Álvaro Rod que también cantó conmigo esta canción". Estas palabras no le habrían gustado a muchos usuarios, pues empezaron a dejar muchos comentarios negativos de por qué no lo había incluido como el otro compositor y no solo como un cantante que invitó.

César BK aclara el tema

El joven cantante César BK se encuentra en medio de varios viajes a todas las provincias promocionando la canción. Al ver la cantidad de comentarios de usuarios malintencionados, decidió pronunciarse por única vez sobre el tema.

"Lamento muchísimo que la desinformación y la impulsividad, haya desembocado en todo esto. Bueno, al igual que él, le deseo muchísima suerte", comentó. Además, agregó que ya no le pidan hablar sobre el tema porque no quiere polémica en su carrera musical.

Finalmente, el cantante agregó: "Siento que estamos haciendo las cosas bien, mi gente. Así lo quiero hacer, sin polémicas, sin escándalos, sin nada. Hay vitrina para todos en esta industria, familia".

Álvaro Rod responde

Por su parte, Álvaro Rod decidió aclarar la razón por la cual no estuvo en la premiación de Luminy Awards para recibir el premio junto a César BK. "Bueno, hay una simple y sencilla razón, no recibí ninguna invitación para acudir al evento", inicia contando.

Luego, agregó: "Hay otro tema que César diga que es su canción y bueno, no hay problema con eso. Él ha promocionado mucho más claramente y a su manera". Después, Álvaro Rod decide agradecer a la organización por la premiación: "Quiero agradecer a la organización de los Luminy Awards y a toda la gente que votó, por haber elegido 'Hoy Te Voy a Olvidar' como single del año".

Finalmente, el cantante de salsa decidió desearle lo mejor a César y comunicó que no tendrán nuevas producciones musicales juntos: "Bueno, creo que es más que obvio que le deseo muchos éxitos a César en sus futuros proyectos y que ya no habrá más colaboraciones de mi parte con él".

La canción "Hoy Te Voy a Olvidar"

El cantante Álvaro Rod junto a su amigo César BK lanzaron su segunda colaboración juntos. "Hoy Te Voy a Olvidar" fue lanzado hace dos meses y se ha convertido en un éxito con más de 6.7 millones de reproducciones en el videoclip. El tema fue compuesta por César BK, Álvaro Rod y Cubas.

"Hoy Te Voy a Olvidar" se ha vuelto viral en las redes sociales, su compañera César BK viene haciendo sonar este tema por todo el país viajando. Varios seguidores y artistas reconocidos del medio peruano realizan el trend en TikTok.