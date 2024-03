"Amante, clandestina": Yiddá Eslava tiene INESPERADA reacción contra Priscila Mateo

¡Se despachó con todo! Yiddá Eslava, Julián Zucchi y Priscila Mateo son los nombres más comentados en la farándula peruana hoy en día. Los dos últimos están en salidas, algo que no le habría gustado para nada a la excombatiente. Los comentarios, dichos y entredichos van y vienen y en todo momento la exchica reality se ha mostrado muy mortificada con la situación. Ante esto, tuvo una inesperada reacción en contra de la reportera de "Magaly Tv, La Firme", sorprendiendo a más de uno. ¿Qué pasó?

Yiddá Eslava "explota" contra Priscila Mateo

"Amor y Fuego" sacó un ampay que remeció no solo "Chollywood", sino también los programas de la farándula peruana. En las imágenes del programa de Willax Televisión se pudo ver a Julián Zucchi besando a Priscila Mateo, reportera de "Magaly Tv, La Firme".

Esto no fue para nada del gusto de Yiddá Eslava, quien salió a dar declaraciones que sacudieron aún más toda la farándula. Según reveló la actriz, el término de su relación con Julián Zucchi fue por una infidelidad por parte del argentino y dio mayores detalles al respecto.

Las polémicas declaraciones de Yiddá han sido objeto de comentarios en contra, ya que muchos usuarios en redes cuestionan que haya dejado pasar tanto tiempo para recién contar su verdad. Sin embargo, otro sector de los cibernautas la apoyan y ella secunda los comentarios a su favor dándole "me gusta".

Uno de estos comentarios vino en contra de Priscila Mateo, ya que un seguidor de Yiddá tuvo duras palabras en su contra. "Ahora se entiende porque jamás lo ampayaron a Julián Zucchi. Porque tenía a su amante, una clandestina trabajando para Magaly, que lindo protegiendo al perro" , se lee en el comentario al que la guionista de "Sí, mi amor" apoyó con su "like".

Yidda like comentario contra Priscila Mateo

Magaly se pronuncia

Estos comentarios no fueron del agrado de Magaly Medina, quien, una vez más, se fue en contra de Yiddá Eslava tildándola de celosa. Además, sacó cara por su reportera y negó que ella haya sido la "manzana de la discordia" en la relación entre la peruana y el argentino.

"Ella (Yiddá) le da like a ese comentario tan insultante para una chica que no se metió en su relación y me consta que no es ninguna clandestina, ni una amante", señaló la popular "Urraca".