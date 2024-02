¿Amistad en peligro? Ethel Pozo envidiaría a Brunella Horna, según pruebas de "Amor y Fuego"

En los últimos días, la empresaria Brunella Horna ha estado en el centro de atención pública por ser la fuente principal de información para "América Hoy" sobre los casos de Paolo Guerrero y Christian Cueva. Sin embargo, esto generó incomodidad en Ethel Pozo, ya que el programa "Amor y Fuego" reveló una serie de mensajes que la hija de Gisela Valcárcel le enviaba a "Bubu". Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Ethel Pozo envidia a Brunella Horna?

De acuerdo con el programa "Amor y Fuego", los comentarios de Ethel hacia 'Baby Bru' sugieren que podría sentir envidia por la información exclusiva que esta tiene sobre el caso de Guerrero y el club de su esposo, Acuña. Sin embargo, según el programa, eso no sería todo, ya que también revelaría detalles sobre sus arreglos estéticos.

"Fariselita no seas envidiosa pues... eso no es por naturaleza, ya que depende de cada organismo, ¿qué culpa tiene Bru?", "Miren cómo la Ethel vacila a la 'Baby Bru' cuando la tilda de vocera", se le escucha decir a la reportera del programa de Willax Televisión tras escuchar todo lo que dice la unigénita de la Señito.

No critica a Christian Domínguez

Después de recibir críticas, la presentadora Ethel Pozo afirmó que no puede criticar a su excompañero y amigo, ya que lo aprecia mucho y es probable que su familia esté viendo el programa. De este modo, omite las críticas hacia el cumbiambero, quien ahora se luce más tranquilo luego de haber estado en el ojo de la tormenta por su ampay siéndole infiel a Pamela Franco.

"Siempre hay un respeto, podemos estar no de acuerdo con el invitado, pero en este caso, hay la amistad y el cariño, y en lo personal pienso que están sus hijos viendo el programa, nunca me le voy a ir encima de alguien porque están sus hijos, no voy hacer algo incorrecto", dijo Ethel Pozo.

No obstante, a pesar que Ethel Pozo se limita en sus palabras cuando critica a Christian Domínguez, en diferentes oportunidades le ha dado un 'jalón de orejas'. Recordemos que Christian Domínguez apareció junto a Giselo en una secuencia de 'América hoy' y generó polémica en el set. Algunos excompañeros del cantante pidieron su regreso al programa, mientras que otros se mostraron en contra. "Que vergüenza, el cariño que le tenemos es real, pero no podemos premiar, no podemos hacer bromas sobre el error que él ha cometido", dijo indignada Ethel Pozo