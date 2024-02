¿Amor por el fútbol? Conoce a los futbolistas con los que Chris Soifer fue relacionada

Chris Soifer ha regresado a estar en boca de todos luego de que se reavivaran los rumores de que tuvo un romance con Christian Cueva hace algunos años. Recordemos que esto fue algo que ya había denunciado su pareja de aquel entonces, el dominicano Jeyci Pérez, quien ha reafirmado sus declaraciones. Pero 'Aladino' no ha sido el único futbolista en su vida. En tal sentido, la hermana de Michelle Soifer ha sido vinculada a más futbolistas. En la siguiente nota te contamos más sobre ello.

Chris Soifer y los futbolistas a las que fue vinculada

Recientemente, se ha revivido los rumores sobre el presunto vínculo que tendría Christian Cueva con Chris Soifer. En ese sentido, la figura pública ha estado en portada de diversos medios en donde se abordaba este tema teniendo en cuenta la reciente polémica del futbolista. No obstante, 'Cuevita' no habría sido el único pelotero con el que la hermana de Michelle Soifer ha sido vinculada.

"Churrito" Hinostroza

En el 2015, cuando apenas tenía 18 añitos, Chris fue 'ampayada' saliendo con Hernán 'Churrito' Hinostroza, entonces jugador del Club Melgar. Luego ellos sorprendieron a todos al publicar varias fotos juntos, confirmando así su romance.

Sin embargo, dicha relación no fue bien vista por la familia de Chris y solo duró dos meses. Según la exchica reality, su historia terminó porque a ella "se le acabó la paciencia" en medio de rumores de infidelidad por ambas partes.

Yordy Reyna

Por otro lado, durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Chris Soifer reconoció públicamente que tuvo años atrás un amorío con el futbolista Yordy Reyna. En ese sentido, ella indicó que se conocieron en una discoteca en el 2014, cuando ella todavía era menor de edad. "Estaba bailando y vi a un moreno que me parecía atractivo", dijo.

Se supo que el futbolista volvió a contactarse con la hermana de Michelle Soifer cuando vio que estaba en salidas con 'Churrito' Hinostroza. No obstante, su expareja Jeyci Pérez también la echó y afirmó que tuvo algo con el futbolista. "Que aclare los ocho meses que estuvo con Yordy Reyna", dijo también Jeyci.

Christian Cueva

En el programa 'El Valor de la Verdad', Chris Soifer no respondió si tuvo un amorío con Christian Cueva tras ser salvada por sus familiares. Esto llamó la atención de los televidentes, ya que si no tuvo un romance, no habría problema en decirlo. A raíz de esto, su exenamorado Jeyci Peréz dijo en varios medios que la influencer lo engañó con el delantero. "Ellos (Chris y Cueva) se veían a escondidas en el tiempo que su esposa estaba embarazada, ella era la amante", reveló en su momento.

El dominicano volvió a contar su verdad en el programa de Magaly Medina, señalando que descubrió la infidelidad de su entonces pareja al hackear su WhatsApp, en donde encontró un chat donde Chris le pedía a 'Cuevita' que dejara a su familia. Luego de esto, se comunicó con Pamela López para advertirle que su esposo no le era leal. En otras palabras, las advertencias hacia Pamela López ya venían desde hace muchos años atrás.

Emanuel Ibáñez

Por último, pero no menos importante, en diciembre de 2022, Chris Soifer anunció su relación amorosa con el futbolista peruano-argentino Emanuel Ibánez, quien era jugador de Alianza Atlético en aquel entonces. El futbolista actualmente se encuentra en Argentina y eso habría puesto punto final a su relación.