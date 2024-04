Amy Gutiérrez cuando tuvo de coach a Kalimba al inicio de su carrera: "La experiencia más importante"

La cantante Amy Gutiérrez es una famosa artista de la salsa peruana que ha interpretado grandes éxitos musicales. La joven ha comentado que tener de coach a Kalimba, cuando iniciaba su carrera musical, fue muy importante para ella.

¡Una experiencia única!

Amy Gutiérrez ha venido trabajando arduamente en su carrera como solista, estuvo en reconocidas agrupaciones como You Salsa y Son Tentación. Actualmente, brilla con luz propia por sus propias producciones musicales con temas inéditos.

Anteriormente, la cantante formó parte de un programa de televisión llamada La Voz Kids y donde eligió de coach a Kalimba. En una entrevista, Amy reveló que esta oportunidad única cuando aún era muy joven, fue crucial para su carrera musical.

"La experiencia creo yo, más importante y la que más ha marcado y calado en mí. Cada que tenía la oportunidad de ver a Kalimba en cada grabación que teníamos, yo decía: 'Dios mío mis amigos no me van a creer que estoy con Kalimba'", contó Amy Gutiérrez.

La artista de salsa comenta que todo el programa fue grabado varios meses con anticipación. Hasta que saliera al aire, tenía que estar callada y no contar nada que había ganado el programa y que había trabajado con Kalimba.

"Siento que fue una etapa donde yo me desafié a mí misma y practicaba muchísimo, como nunca en mi vida había practicado. Las técnicas vocales y todo, estaba muy constante, responsable. Cada canción le metía de lleno ensayar en mi casa, ensayar acá, valió la pena", dijo finalmente la cantante Amy Gutiérrez.

Más de Amy Gutiérrez

La joven cantante Amy Gutiérrez es una de las más importantes del Perú en el género de la salsa. Es conocida por su bella voz y gran técnica vocal, ha interpretado exitosos temas como: "No Sé", "No Te Contaron Mal", "A Cuánto Me Quedé", "Alguien", "Vamos a Escapar" y muchos más.

En mayo de 2023 estrenó su primer disco titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas. Varios temas de este álbum se volvieron en la favorita del público como "Qué Pasaría" y "Bye Bye".

Hace algunas semanas, la cantante de salsa estrenó el videoclip de "Bye Bye" que se ha convertido en todo un éxito con más de 208 mil reproducciones. El público se ha identificado con este sencillo original y la vienen compartiendo en las redes sociales. Además, Amy Gutiérrez estuvo por República Dominicana grabando un nuevo videoclip que formará parte del álbum musical de Master Chris llamado 'La Nueva Cepa'.