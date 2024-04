Amy Gutiérrez felicita a Daniela Darcourt por ganar importante premio: "Arriba los que se arriesgan con temas propios"

En la salsa peruana destacan grandes artistas que vienen creando sus propias canciones para avanzar en su carrera musical. Entre ellas están Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt, donde además ambas estuvieron nominadas en los Premios Luces 2023 a 'Mejor Disco del Año'.

¡Celebra el éxito de su amiga!

Amy Gutiérrez es una artista que se lanzó hace un par de años como solista e igual que Daniela Darcourt, ambas vienen produciendo nuevas canciones inéditas para su público. En marco de sus nuevos discos originales, fueron nominadas a los Premios Luces 2023 a 'Mejor Disco del Año'.

La ganadora de esta categoría fue Daniela Darcourt y su amiga Amy Gutiérrez, a pesar de no ganar, le brindó su gran apoyo: "Felicidades mi Dani, arriba los artistas que se arriesgan con canciones propias!". Además, comentó sentirse un ganadora a pesar de todo.

"No pude ganar esta vez, pero estoy feliz y desde que me nominaron yo ya me sentía ganadora. También porque es la primera vez que nominan un disco mío de canciones propias en uno de los premios más importantes del Perú. Gracias por todo mi gente, a cada uno de ustedes por tomarse le tiempo de votar", escribió Amy y agregó que seguirá trabajando para lograr llevarse el premio la siguiente vez.

Mensaje de Amy Gutiérrez a Daniela Darcourt

Más de Amy Gutiérrez

La joven cantante Amy Gutiérrez es una de las más importantes del Perú en el género de la salsa. Es conocida por su bella voz y gran técnica vocal, ha interpretado exitosos temas como: "No Sé", "No Te Contaron Mal", "A Cuánto Me Quedé", "Alguien", "Vamos a Escapar" y muchos más.

En mayo de 2023 estrenó su primer disco titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas. Varios temas de este álbum se volvieron en la favorita del público como "Qué Pasaría" y "Bye Bye".

Además, Amy Gutiérrez estuvo por República Dominicana grabando un nuevo videoclip que formará parte del álbum musical de Master Chris llamado 'La Nueva Cepa'. Muy pronto se dará a conocer más sobre este proyecto internacional, donde participa la peruana junto a otros dos compañeros.

Sobre Daniela Darcourt

Daniela Darcourt ha ganado mucho apoyo con el lanzamiento de su último álbum 'Catarsis'. La cantante fue nominada con este álbum a Latin Grammy y Premios Lo Nuestro. Ahora se viene preparando para un siguiente álbum con más canciones propias y producidos por ella, la cuál lanzará el próximo sábado 20 de abril.