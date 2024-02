Amy Gutiérrez opina sobre la infidelidad y el ampay de Christian Domínguez: "Es para cachetearlo"

La cantante Amy Gutiérrez es una reconocida peruana de la salsa, donde ha interpretado exitosos temas. La joven decidió comentar sobre la infidelidad de Christian Domínguez y si alguna vez ella perdonó una infidelidad en su vida.

Amy Gutiérrez habla del ampay de Christian Domínguez

Dentro de la salsa peruana, Amy Gutiérrez es una de las máximas representantes. Ha pisado grandes escenarios internacionales de la música y cuenta con exitosas cancones de salsa dentro de su repertorio musical.

En los últimos días, se habla mucho del ampay de Christian Domínguez con una joven rubia. Cuando se le preguntó a Amy Gutiérrez sobre su opinión, comentó que siente pena por Pamela Franco, la actual ex pareja y madre de su última hija de Domínguez.

"Ay Dios Mío, es para cachetearlo al Christian. Mira yo me río para no llorar. Aunque también me da mucha pena pensar en Pame. A Pamela no la conozco mucho, pero igual es mujer y no le deseo el mal a ninguna mujer y a ninguna persona en el mundo", opina la cantante de salsa.

Amy Gutiérrez agrega que el artista ampayado ya es una persona adulta que sabe de sus acciones: "Ya bueno, Christian es grandecito también, ya sabe las decisiones que tiene que tomar. Me imaginó que él ya se imaginará las consecuencias que vienen a raíz de sus actos. Yo cuando lo vea, lo voy a dar su 'ta te quieto'".

Amy Gutiérrez opina de Christian Domínguez y su ampay

¿Amy Gutiérrez perdonaría una infidelidad?

Continuando sobre el tema, Amy Gutiérrez fue consultada si ella perdonaría una infidelidad de su pareja o si alguna vez llegó a perdonar. La joven cantante fue clara y respondió de inmediato: "No, eso no se perdona".

Recordemos que la salsera ha tenido varias parejas estables en los últimos años, pero nunca dio información sobre los rompimientos. Amy prefiere mantener su vida sentimental fuera de los medios y actualmente, se encuentra soltera.

Estrena "Bye bye"

Amy Gutiérrez presenta el video oficial de "Bye Bye", tercer sencillo promocional de su disco 'Valiente'. "Bye bye" es una salsa juvenil con toques urbanos que se aleja de las típicas historias de amor para contarnos una donde impera la razón y lo valioso de aprender a estar solo.

El videoclip fue grabado en diferentes locaciones de Lima como playa La Herradura, la Costa Verde, Alameda 28 de julio y el centro histórico de Lima. "Bye Bye" fue escrita por Juan Esteban Zapata y José Daniel Zapata, compositores colombianos conocidos como "Los Jaycobz".

Master Chris estuvo a su cargo la producción musical de la canción y de 'Valiente', primer álbum de Amy Gutiérrez. "Bye Bye" ya está disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales.

Cabe señalar que Amy Gutiérrez ha sido nominada en la categoría 'Disco del año' en los Premios Luces por su disco 'Valiente'. Además, junto a su empresa de management, Musicnes, acaban de ser galardonados como 'Mejor Productor de Salsa' por la Cámara Peruana de la Música - CAPEMUSICA.