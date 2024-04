Amy Gutiérrez revela que al inicio de su carrera no amaba la salsa: "No era tan fan"

Amy Gutiérrez es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha trabajado arduamente en sacar música propia. En una entrevista, la artista comentó que tenía una conexión especial con el género de la baladas y no con la salsa, hasta que lo conoció.

¡Una conexión con las baladas!

La joven Amy Gutiérrez ha ganado gran fama en la música peruana por formar parte de muchas agrupaciones de salsa, hasta que se lanzó como solista en el mismo género. Estuvo presente en una entrevista con Julio César Luna, donde reveló que entre el género de la balada y la salsa, elegiría sin duda la primera.

"Si tuviera que elegir, definitivamente serían las baladas. Amo con todo mi ser cantar salsa, para todo mi público salsero que disfruta conmigo cada show, pero si. Soy una mujer muy romántica, muy enamorada del amor. Me encantan las baladas, tengo feeling especial con las baladas", dijo la salsera.

Gutiérrez explica que tiene una química muy especial cuando canta baladas, tanto así que se le eriza la piel. Incluso, La artista comenta que muchas personas le han recomendado cambiar de género de la salsa a las baladas y responde entre broma diciendo: "Tengo que comer chicos, de qué trabajo jajaja mentira".

Aún no se enamoraba de la salsa

Amy terminó confesando que al inicio de su carrera musical y antes de formar parte de Son Tentación, no le amaba la salsa: "Tengo que aceptar que al comienzo, no era tan fan de la salsa, pero ahora estoy enamorada de la salsa".

"No puedo dejar de cantar salsa, yo escucho salsa y no hay canción que no pare a bailar. Se me mueve los pies, se me vuelve el corazón, que cante, que lo disfrute. Estoy enamorada de la salsa, pero tengo una conexión especial con las baladas", dijo finalmente Amy Gutiérrez, afirmando actualmente su amor por este género musical.

Más de Amy Gutiérrez

La joven cantante Amy Gutiérrez es una de las más importantes del Perú en el género de la salsa. Es conocida por su bella voz y gran técnica vocal, ha interpretado exitosos temas como: "No Sé", "No Te Contaron Mal", "A Cuánto Me Quedé", "Alguien", "Vamos a Escapar" y muchos más.

En mayo de 2023 estrenó su primer disco titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas. Varios temas de este álbum se volvieron en la favorita del público como "Qué Pasaría" y "Bye Bye".

Además, Amy Gutiérrez estuvo por República Dominicana grabando un nuevo videoclip en el género de la salsa, que formará parte del álbum musical de Master Chris llamado 'La Nueva Cepa'. Muy pronto se dará a conocer más sobre este proyecto internacional, donde participa la peruana junto a otros dos compañeros.