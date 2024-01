Ana Paula Consorte furiosa por rumores de supuesta boda con Paolo Guerrero: "Nadie se casó acá"

¡Atención! La bailarina brasileña Ana Paula Consorte ha salido al frente de los rumores que afirmaban que se casó en secreto con el futbolista Paolo Guerrero. La polémica está que arde y aquí te contamos todo.

Ana Paula Consorte furiosa por rumores falsos de boda

Ana Paula Consorte, la talentosa bailarina brasileña, ha salido a desmentir los rumores que aseguraban que había contraído matrimonio en secreto con el futbolista estrella Paolo Guerrero. La noticia del supuesto matrimonio causó revuelo, pero Ana Paula no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para negar la información y aclarar su situación sentimental.

La controversia comenzó cuando el conocido presentador Javier Lobatón aseguró que la pareja se había casado a finales de diciembre de 2023 en una íntima ceremonia en Brasil. Pero, ¿qué dijo Ana Paula al respecto?

Ana Paula Consorte niega supuesta boda con Paolo Guerrero. (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

La bailarina no dudó en compartir su verdad con sus seguidores, expresando su molestia por los chismes: "Deja de difundir mentiras, ESTOY SOLTERA y Paolo también. Nadie se casó acá", escribió en sus historias de Instagram, marcando su posición con fuerza y determinación.

Paolo Guerrero desmiente rumores

Paolo Guerrero, por su parte, aclaró previamente la situación con Ana Paula en una conversación por Instagram con Rodrigo González en "Amor y Fuego". El futbolista agradeció a González por desmentir los rumores y dejó claro que cuando decida dar el paso hacia el matrimonio, lo hará de manera pública.

Además, Guerrero desmintió cualquier relación cercana con Javier Lobatón, destacando que no lo conoce y que no es parte de su círculo familiar.

"Me dice que él no entiende porque el señor Lobatón viene dando mensajes si ni él, ni nadie cercano a su familia lo ha nombrado vocero. Esto no es cierto, agradece mucho que desmienta este comentario y que no crean absolutamente nada. Por lo pronto no se ha casado", contó Rodrigo González sobre lo que le escribió Paolo Guerrero.

La pareja, padres de dos adorables niños, André y Giussepe, demostró que su unión está más fuerte que nunca. Las imágenes inéditas compartidas por Ana Paula del nacimiento de su segundo hijo reflejan la felicidad de la familia Guerrero-Consorte. Ellos muestran que están enfocados en su amor y tranquilidad familiar, no en los falsos rumores.

Así, en medio de la polémica, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han dejado claro que su relación va más unida que nunca, desmintiendo de manera contundente cualquier intento de desprestigiar su vínculo. Los fans pueden estar tranquilos, el amor sigue reinando en la vida de esta pareja.

En conclusión, Ana Paula Consorte no está para dramas ni chismes. La bailarina ha alzado su voz para desmentir cualquier rumor de boda con Paolo Guerrero, demostrando que la verdad siempre sale a la luz en la farándula. Seguiremos atentos a las novedades de esta pareja.