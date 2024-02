Anders Partouche, expareja de Carolina Braedt, cuenta la razón de su ruptura: "Ella decidió romper"

Carolina Braedt y Anders Partouche eran una de las parejas más resaltantes en el mundo de las redes sociales. Ellos no dudaban en presumir su amor a los cuatro vientos. Incluso, se encontraban comprometidos y compartían sus bellos momentos con sus seguidores. No obstante, parece que el amor se terminó, pues la influencer tomó la radical decisión de dar por terminada su relación y detallar que no iban por buen camino, lo cual tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Ahora su expareja salió a hablar al respecto sobre esta situación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Anders Partouche habló sobre su separación

Tal parece que todo lo que empieza mal, termina mal, ya que Carolina Braedt y Anders Partouche hicieron noticia luego de que la influencer anunciara el fin de su matrimonio con Bruno Vega y confirmaron su noviazgo con el francés al poco tiempo. Sin embargo, las cosas no pintan nada bien para ambos, pues en una sorpresiva acción de Carolina Braedt, anunció el fin de su relación con su prometido Partouche y detalló que su noviazgo no iba muy bien hace dos meses. Ahora, es el francés quien sale a hablar para desmentir la versión de la influencer. Incluso, detalló que todo habría cambiado 2 semanas antes de que su relación terminara cuando Carolina Braedt estuvo en Perú y en Brasil.

"Después de un año de relación, amor, trabajo, apoyo y viajes. Ella decide romper las cosas de la manera más desagradable posible, romper nuestros proyectos, empacar todas mis pertenencias y dejarlas en la puerta, no contestar la puerta ni el teléfono y me bloqueó en todas partes. Es la forma más irrespetuosa de manejar una ruptura después de todo lo que he hecho por ella. Toma todo y déjame en la calle. ¿Se están distanciando durante los últimos meses? 2 semanas donde ella estuvo en perú y brasil, mientras yo trabajaba horas al día en nuestro proyecto", escribió el francés.

Descarta una infidelidad

En otra publicación, Anders Partouche también deja en claro que no ha existido ninguna infidelidad de su parte, ni tampoco ha estado coqueteando con otras mujeres. Precisó que a Carolina no le conviene salir a hablar sobre su relación porque supuestamente ella perdería.

"Está bien, para dejar las cosas claras en algo, no rompimos por hacer trampa o descubrir algo... Créeme, ella sería la primera en contarte todo y destruirme. Ella quería lavar la ropa sucia en público y antes le pedí mucho que dejara de hacerlo (...) Ella no comenta nada, porque sabe que no es bueno seguir ese camino... y créanme, yo tampoco quiero, pero ustedes pueden detener todas sus teorías sobre las trampas", empezó diciendo.

"Sí, hemos hablado y la razón es que estábamos peleando por cuestiones de comportamiento y sí, nos estábamos distanciando durante las últimas 2 semanas mientras ella estaba fuera, pero nada que no pudiéramos arreglar y nada que merezca el tratamiento que recibí después", puntualizó.