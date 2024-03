Andrés Hurtado preocupa a sus seguidores tras mostrarse internado en clínica ¿Qué le pasó?

Andrés Hurtado es bastante activo en las redes sociales, donde regularmente comparte aspectos de su vida diaria, actividades, momentos con sus hijas, e incluso ha expresado opiniones sobre varios temas o realizado anuncios para sus seguidores.

El martes 12 de marzo, el presentador de televisión causó sorpresa en sus redes sociales al publicar un video mostrando su mal estado de salud. Siguiendo su característico estilo, el padre de Gennesis y Josetty no dudó en filmarse y explicar por qué compartía dicho video. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Andrés Hurtado internado en clínica

El reconocido presentador de televisión generó asombro en sus redes sociales al compartir un video donde se le veía en una condición de salud deteriorada. Manteniendo su estilo distintivo, el padre de Gennesis y Josetty no vaciló en grabarse a sí mismo y detallar las razones detrás de la publicación de ese video.

En el video, expresó que su salud parecía estar debilitada, lo que lo llevó a ser hospitalizado en una clínica cercana. Además, mencionó que muchas personas estaban inquietas por su estado, por lo que decidió compartir esta noticia a través del video. "Quería comentarles que estoy internado (...) Pero ¿por qué grabo? Para que sepan las 500 llamadas que tengo y los mil mensajes que no contesto que es porque estoy acá", afirmó al inicio.

Ausente por unos días

Después de esto, indicó que estaría ausente durante algunos días y se dedicaría a recuperarse completamente para poder regresar el sábado y retomar la conducción de su programa. Además, aprovechó para advertir a quienes tenían intención de visitarlo, asegurando que no recibiría a ningún visitante durante su tiempo de recuperación.

"Me disculpo, voy a estar ausente los próximos tres, cuatro días, no sé. Lo que sé es que debo estar muy bien el sábado en 'Sábado con Andrés'. No vengan, nadie, porque está restringido el ingreso para cualquier visita para mí. Ya lo saben, así que no gasten su tiempo y les agradezco muchísimo", finalizó en su video.

Los seguidores mostraron interés por su estado de salud y le enviaron buenos deseos para una pronta recuperación. Aunque Hurtado generalmente aborda las situaciones con humor, dado que este tema es delicado, los usuarios en línea expresaron cierta inquietud.

"Ánimo amigo Andrés espero se recupere pronto Bendiciones", "Que pasó Padrino ?? Por favor póngase bien vamos a orar Andresito bello Dios te sane rapidito", "Todo saldrá bien Padrino.. oraré mucho por su pronta recuperación. Dios está contigo", "Pronta recuperación Andrés, tu salud es importante.. Cuídate mucho", "Dios te proteja y te alivies muy pronto", "Cuídate", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.