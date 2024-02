"Apañadoras y alcahuetas", Magaly Medina critica a 'América Hoy' por hacerse las locas con roche de Christian Domínguez

Magaly Medina no fue ajena a la reacción de las conductoras de 'América Hoy', pues ninguna de las panelistas habló al respecto de las recientes declaraciones de Pamela López.

Cabe resaltar que hace algunos días el programa le dio pantalla al cantante para conducir un segmento de 'Atrapando infieles' junto a Edson Dávila el cual fue duramente criticado por apañar las acciones de Domínguez y tomar su situación a la broma.

Las lapida

Magaly Medina reveló en su último programa estar indignada con la actitud de Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna quienes no comentaron absolutamente nada sobre las recientes declaraciones de Pamela López donde reveló que era Christian Domínguez quien le daba todos los datos de la relación que tenía Pamela Franco con Christian Cueva.

La popular 'Urraca' reveló que el programa se hizo el loco con la nueva polémica con el conductor esto podría ser para ahorrarse críticas ya que hace algunos días le dieron pantalla sin imaginar lo que se vendría después.

"América hoy se hizo de la vista gorda ¿No? ¿Por qué? Porque era uno de sus panelistas, porque le hacen hacer reportajes absurdos sobre la infidelidad, lo apapachan, lo apañan, lo talquean para ver si así lo vuelven a presentar", comenzó la 'Urraca'.

La periodista afirmó que lo propio era criticar al cantante por nuevamente haberle fallado a la madre de sus hijos y recalcar que hombres así no debería volver a tener un programa o la conducción de este a su cargo.

"Lo primero que hay que hacer es marcar distancia de un hombre que le puede hacer un acto tan bajo a la madre de su hija. Estaban calladitas, mudas. ¿Dijeron me parece bajo, indecente la actitud de nuestro excompañero por lo que no va a trabajar acá? ¿Nos parece que un hombre con h, un hombre adulto, respetable no hace eso? ¿Nos parece terrible lo que ha hecho, indecente, casi casi asqueroso? No, no, con ellas no era", continuó la conductora.

Hasta el momento las conductoras siguen estando ajenas a cualquier polémica de Christian Domínguez para pasar por paños fríos sus faltas y pronto pueda sumarse a la conducción de 'América Hoy'.

Usuarios critican comportamiento de Christian Domínguez

En "Magaly TV, La Firme", Christian Domínguez fue noticia una vez más. Esta vez no fue un ampay o un "auto rana" el que lo ha hecho aparecer nuevamente en las principales portadas de espectáculos, sino, las sorpresivas revelaciones que le hizo Pamela López a Magaly Medina.

Durante una conversación que sostuvieron las últimas en mención, Pamela López le confesó a Magaly Medina que Christian Domínguez le había dado todos los detalles de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

De inmediato, todo esto remeció la farándula peruana y también las redes sociales, donde muchos se solidarizaron con Pamela Franco y también le dijeron de todo a Christian Domínguez, quien además de "pinocho" terminó siendo "tremendo soplón".

"Pamela Franco durmió con el enemigo todo el tiempo", "era lo último que faltaba", "no esperaba nada más de Domínguez y aún así logra decepcionarme", "en serio que este hue** se pasó de conch**", "tremendo pinocho y encima soplón", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes sociales.