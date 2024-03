¿Armani? Vanessa López había instruido a su pareja para que le pida perdón en el programa de Magaly

El programa de Magaly TV la firme el día de ayer expuso unas conversaciones que se dieron en letras de cámara entre Vanessa López y Jhonny Silva donde ambos aparentemente bien confabulado para ofrecer las declaraciones en el programa.

Como se sabe Jhonny decidió dar la cara en el programa de la "Urraca" por haber protagonizado unas imágenes subiditas de tono al haber sido visto en una fiesta en su domicilio al lado de una mujer desnuda cuando apenas un día antes había terminado su relación con Vanessa.

¿Todo fue manipulado?

El día de ayer el programa de Magaly Medina expuso todas las imágenes de letras de cámara de la entrevista que le hizo a Jhonny Silva, expareja de Vanessa López.

En la entrevista que se transmitió en vivo el empresario reveló que se sentía bastante arrepentido por las imágenes si quería de todo para recuperar el amor de López y todo parecía sincero hasta que Magaly reveló la conversación que había sucedido detrás.

En el detrás de cámara Vanessa le indica a Jhonny que no se ponga mareado porque lo podrían ver como un matón esto le dijo en referencia a que Silva tenía las intenciones de cuadrar a la "Urraca".

En otro momento se puede ver como nuevamente Vanessa se acerca al oído de Jhonny y le rumorea lo siguiente: "solo quiero que me haga sentir un poquito mejor de la m... Que me siento ahora", afirmó

Así mismo Vanessa estaba preparando todo el discurso que diría Jhonny y hasta la recarga que debe afirmar que luchará por su amor para que se sienta creíble sus disculpas hacia la modelo.

"Quiero escuchar eso", le dijo Vanessa Jhonny, en ese momento el empresario atinó a reír y a decir que era demasiado lo que le pedía sin embargo la mirada de Vanessa fue suficiente para que Jhonny termine aceptando el pedido de la influencer.

Magaly Medina dejó en claro que en ningún momento Jhonny se mostró arrepentido por haber protagonizado esas bochornosas imágenes y que incluso estaba al tanto de que sus amigos lo iban a ver en vivo para burlarse de la situación.

"Yo no se lo creo ustedes mujeres le creerían a un tipo así además tú le estás dando los argumentos de que tiene que decir que tú me trajiste las cámaras que yo vi las cámaras y que ahí no había nada", afirmó Magaly sobre las declaraciones de Jhonny a quien en un primero momento no le creía.

Finalmente, Jhonny llamó a Magaly Medina durante su programa en vivo para aclarar la situación y afirmar que su intención siempre fue disculparse con Vanessa ya que como no es un personaje público necesitaba que la modelo le diera algunas indicaciones.

Vanessa López insulta a su novio tras ampay con mujer desnuda: "¡Mari** de mier**, ojalá te mueras!"

"Amor y Fuego" difundió unos audios de Vanessa López luego de que se enterara que su pareja Jhonny Silva fue captado con una mujer desnuda en su departamento. La furia de Vanessa se reflejó en unos exaltados gritos a su pareja, que pudieron ser escuchados por los vecinos de alrededor.

Con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, Vanessa increpó a Jhonny con palabras desgarradoras: "¡No es supuestamente! ¡He visto las imágenes! ¡Yo he visto! ¿Me quieres agarrar de estúpida? Oye tú si eres peor que un cobarde, eres 1000 veces peor ¡cómo no vas a saber! ¡Desgraciado! ¡idiota!".

Pero la situación no se detuvo ahí. Vanessa, en un momento de descontrol, lanzó terribles maldiciones a su pareja, deseándole lo peor: "¡Maric** de mier** ojalá te mueras de sida, de gonorrea! ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! Imbécil, que no puedes ni pronunciar una palabra".