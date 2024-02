¡ARRUGÓ! Christian Cueva LLAMÓ a Magaly Medina, pero luego canceló entrevista (VIDEO)

¡Le dio miedo! Christian Cueva sorprendió a más de uno al aparecer en la más reciente edición de "América Hoy". El exvolante de Alianza Lima ofreció una entrevista exclusiva con Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, donde reconoció varios "errores" en su relación con Pamela López. Sin embargo, no habría quedado satisfecho con lo dicho en el programa de América Televisión, por lo que decidió llamar a Magaly Medina para entrevistarse con ella, sin embargo, a último momento, canceló la entrevista. ¿Qué dijo "Aladino"?

Christian Cueva "arrugó" con Magaly Medina

En horas de la mañana del jueves 15 de febrero, Christian Cueva decidió romper su silencio y hablar largo y tendido en "América Hoy". "Aladino" confesó diversos "errores" en su relación con Pamela López y reveló conocer a Chris Soifer, Rosangela Espinoza y Shirley Arica.

Sin embargo, la entrevista le habría quedado corta a "Aladino", quien busca a toda costa el perdón de su esposa para poder retomar la relación. Por ello, según reveló Magaly Medina, el propio Christian Cueva llamó a la producción de "Magaly Tv, La Firme" para poder entrevistarse con ella, sin embargo, todo fue cancelado a última hora.

"Hoy llamó Christian Cueva, quería hablar conmigo cuando no me encontraba en el canal, pero luego llamó para cancelar la entrevista ", señaló Magaly Medina.

Asimismo, por precaución, Magaly Medina señaló que grabó la llamada de Christian Cueva a su equipo de producción, ya que la regla que impera en los "urracas" es registrar todos los audios de las llamadas.

"Tenemos audios, nosotros grabamos todas las llamadas, hay mucha gente que nos quiere enjuiciar, ponernos como culpables", acotó la "Urraca".

¿Por qué canceló la entrevista?

Magaly Medina también detalló que fueron tres llamadas perdidas que tuvo en total. Fiel a su estilo, la "Urraca" reveló el contenido de los audios que sus "urracos" habían grabado y se escucha la voz de Christian Cueva confirmando la entrevista con Magaly Medina.

"Yo voy a conversar con ella, sí, vamos a conversar y va ser cortito nada más, eso no va ser más de cinco minutos", dijo el exvolante de la selección peruana.

Sin embargo, pese a esta confirmación, Christian Cueva canceló la entrevista al poco tiempo después. El pelotero indicó que había pensado mejor la situación, por lo cual declinaba de la entrevista con Magaly.

"Te comento, sabes qué, viendo mejor las cosas, la situación queda ahí nomás, no va haber ninguna entrevista", concluyó en la comunicación. "No va y ya está, te agradezco ok", sentenció Christian Cueva.