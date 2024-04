Asesora de imagen "echa" a la producción de "América Hoy": "Me dijeron que 'le dé con palo' a Yahaira"

¡TREMENDO! Hace unos días, Claudia García, reconocida asesora de imagen, causó gran controversia con sus duros comentarios en contra de Yahaira Plasencia. Fue en "América Hoy" donde la especialista criticó a más no poder el look que lució la "Reina del Totó" en los Latin American Music Awards, e incluso, señaló al vestido que utilizó la salsera como un "disfraz", causando gran asombro en el set. Sin embargo, mediante sus redes sociales, la especialista señaló que sus comentarios habrían estado dirigidos por la producción del programa.

Asesora de imagen "echa" a producción de "América Hoy"

Los comentarios de la experta en imagen Claudia García sobre el estilo de Yahaira Plasencia durante su participación en el programa 'América Hoy', conducido por Ethel Pozo, causaron controversia. García criticó fuertemente el atuendo de la salsera en los Latin American Music Awards, a los que asistió gracias a la invitación de Sergio George.

Claudia García estuvo como invitada en el programa de Ethel Pozo y compañía y sorprendió con los duros comentarios en contra de la salsera. Una de las cosas que más llamó la atención fue que la asesora tildó de "disfraz" al vestido utilizado por la expareja de Jefferson Farfán.

"Yahaira necesita todo un cambio de look. Para empezar, el cabello le parece fatal. El cabello pudo haber sido un poco chocolatoso. Y para el look, ya basta de ese tipo de disfraz. Hay que ponerse un vestido más elegante", expresó.

Estas duras palabras de Claudia García causaron gran revuelo en redes sociales y de inmediato todas las "Yahalovers" arremetieron en su contra. Tras los comentarios en contra, la especialista sorprendió al grabar un video en sus redes sociales y no dudó en "echar" a la producción de "América Hoy".

"A muchos les molestó mi comentario. Antes de entrar al programa producción me dijo: 'Dale con palo', sobre todo a Yahaira. Hay que ver bien porque siempre se viste mal. Eso siempre lo he dicho. Solamente di mi opinión. Pegaron el grito cuando le dije 'cucarachón' (...) La verdad, sí pienso esas cosas. Tal vez me he tenido que controlar un poquito, pero la producción me dijo 'dale nomás'", explicó.

¿Cómo fue su participación en los "Latin American Music Awards"?

Por medio de las redes sociales de los Latin American Music Awards 2024, se compartió la fotografía y video de Yahaira Plasencia y Sergio George. "Llegó el sabor", escribieron en la publicación y los seguidores de la salsera se emocionaron por su espectacular look, recibiendo muchos elogios.

"Estoy súper contenta de estar aquí, Cali y Lima, Perú son muy salseras. Ahorita mi país es también como una cuna de la salsa. Conozco a Sergio George ya hace tiempo y estoy muy feliz de estar aquí acompañándolo", dijo la artista en una entrevista en los premios.

"Estoy súper feliz, estoy acá para hacer conexiones con productores, con artistas, con compositores y la verdad que todo me está yendo muy bien. Hay sorpresas, estoy demasiado feliz, así que tranquilos", dijo la cantante en sus redes sociales, donde emocionó a sus fanáticos con su pronta sorpresa.

Pese a que para muchos, Yahaira Plasencia deslumbró por completo en la gala de los "Latin American Music Awards", para Claudia García no fue así y quedó más que claro que para la producción de "América Hoy" tampoco lo fue.