"Aún lo sigo amando": Pamela Franco no descarta en retomar su relación con Christian Domínguez tras infidelidad

A pesar de todas las infidelidades, la cantante de cumbia Pamela Franco se sinceró y habló sobre la infidelidad de Christian Domínguez a quien aseguró aún amar. En ese sentido, resaltó que el amor no se va de la noche a la mañana y que le lastimó que el cumbiambero no dijera que iba a luchar por recuperar a su familia. Recordemos que Christian Domínguez está en el ojo de la tormenta por haberle sido infiel en más de una ocasión a Pamela Franco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco no descarta retomar su relación con Christian Domínguez

En el primer episodio de la segunda temporada de "Mande Quien Mande", Pamela Franco fue la invitada del programa para ser entrevistada por María Pía Copello. Por tal motivo, la cumbiambera brindó detalles de cómo sucedió el ampay de su expareja Christian Domínguez. Asimismo, contó cómo se enteró, pues el padre de su hija le había negado que él fuera el ampayado.

"El amor no se va de la noche a la mañana, yo amo a Christian Domínguez (...) Yo creo que solo el tiempo dirá, todo el proceso para asimilar todo", sostuvo. Cabe precisar que Pamela Franco y Christian Domínguez estuvieron juntos por más de 4 años y tienen una hija juntos fruto de su amor. En ese sentido, Pamela Franco no descartó que pueda retomar su relación con Christian Domínguez, ya que él se encuentra llevando terapia actualmente para conseguir mejorar como persona y no recaer en sus errores.

Aceptó que tuvo una relación con Christian Cueva

La cambiambera aceptó por fin que tuvo una relación con el futbolista, a pesar de que este se encontrara casado y con una familia. En ese sentido, Pamela Franco rompió su silencio en "Mande Quien Mande" y se sinceró después de muchos años. En ese sentido, ella contó que conoció a Christian Cueva cuando atravesaba un difícil momento y que poco a poco fueron entablando una amistad.

Por ello, reveló que se dejó llevar por lo que el futbolista le decía. Tras ello, se quebró al reconocer que cometió un grave error y aprovechó los instantes para pedirle perdón a Pamela López. En medio de todo ello, la cantante de cumbia contó que decidió alejarse del futbolista, ya que era un peso con el que cargaba hasta hoy. No obstante, decidió contar toda su verdad luego de que todo explotara en redes sociales y se haya llevado una ola de críticas.

"Sí, tuve una relación con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, te lo repito, pero fue en idas y vueltas", agregó al cumbiambera.