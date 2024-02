Austin Palao confirma que estuvo en saliditas con la ex del hermano de Patricio Parodi: "Es una amiga"

¡Atención! Les traemos lo último de Austin Palao, y esto está que arde. Después de su ruptura con Flavia Laos, a Austin se le ha visto muy pegadito a Analucía Galdos, pero él mismo sale a aclarar la situación. Además, celebra con alegría la noticia del compromiso entre su hermano Said y Alejandra Baigorria. Te contamos todo.

¿Amigos o más que amigos?

Tras su separación con Flavia Laos, Austin ha sido captado en situaciones cercanas con Analucía Galdos. Pero, calma, según Austin, al ser consultado por una chica que le tenía muy entretenido, contestó: "¿Te parece? No, es una amiga solamente". Nada de líos románticos, la cosa es de amistad, dice.

Sí, Analucía Galdos es la expareja de Iker Parodi, hermano de Patricio Parodi. Y Austin lo sabe: "Sí, totalmente es la ex pareja de Iker". Pero, al preguntarle si Analucía flechó su corazón, Austin aseguró: "Te decía que solamente somos amigos, en este caso no creo que pase algo más, lo descarto completamente".

Además, Austin fue cuestionado sobre su ruptura con Flavia Laos y expresó: "El luto es de cada persona y como lo tome. ¿Si estoy feliz? Así estamos de felices". El chico está enfocado en el aquí y ahora.

Familia Palao: feliz por compromiso de Said y competencia en "El Gran Chef"

La familia Palao está que explota de alegría por el compromiso de Said y Alejandra. Austin compartió: "Toda la familia está feliz por los pasos que dan. Sobre si ellos se van a casar, es un proceso, más adelante se sabrá lo que pasa".

En defensa del amor y del anillo de compromiso. Said le entregó a Alejandra un anillo de 30 mil dólares y las críticas no se hicieron esperar. Austin salió en su defensa: "Son muy banales, superficiales. El amor no se mide por un anillo, lo que vale es el compromiso que tiene cada uno". ¡Bravo por el hermano defensor!

Austin Palao en "El Gran Chef Famosos". Pero eso no es todo, chicos. Austin y su papá Steve son parte de la nueva temporada de "El Gran Chef Famosos x2". Austin adelantó: "Hay bastante competencia, pero vamos a meterle con todo. Es demandante, parece que fuera fácil, pero no. Tiene que ver la hora, la presión, que el producto salga bien, es un todo en realidad". ¡Prepárense para verlos en acción!

En resumen, Austin Palao aclara que entre él y Analucía solo hay amistad, comparte la felicidad por el compromiso de su hermano y defiende el amor ante todo. Además, se prepara para sorprendernos en la nueva temporada de "El Gran Chef Famosos". Estaremos pendientes a cualquier actualización.