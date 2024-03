¡Bastante cercanos! Christian Domínguez es captado entrenando junto a Karla Tarazona

Según informó Instarándula, Christian Domínguez y Karla Tarazona, la madre de su hijo, fueron vistos juntos este viernes. Parece ser que la expareja está más cercana que nunca después del escándalo de infidelidad protagonizado por el líder de la Gran Orquesta, lo que resultó en su separación de Pamela Franco. Las imágenes ocasionaron que los internautas rumoreen sobre un acercamiento entre ambos. Y aunque no han sido captados en una situación comprometedora, llama la atención que vuelvan a compartir juntos, ya que su relación también terminó por una infidelidad del cumbiambero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Domínguez entrena junto a Karla Tarazona

Las imágenes registradas por los conocidos seguidores de la página de Instagram de Samuel Suárez muestran al cantante de cumbia y a la presentadora de 'Préndete' compartiendo un momento en el gimnasio. Karla Tarazona está usando su teléfono mientras Christian Domínguez se cambia de camiseta. Todo sugiere que estuvieron ejercitándose juntos poco antes.

Karla Tarazona entrenando junto a Christian Domínguez

No obstante, no han sido captados en una situación comprometedora. Aún así, llama la atención que ambos vuelvan a compartir actividades juntos teniendo en cuenta cómo terminó su relación. Por ello, todo indica que no hay resentimientos entre ambos. Por otro lado, no han brindado declaraciones al respecto sobre estas imágenes. Cabe resaltar que en otra oportunidad, Christian Domínguez fue captado ingresando al departamento de la conductora. Todo ello indicaría que ambos se estarían volviendo más cercanos.

Visitó su departamento

Según las imágenes presentadas en el programa de Magaly Medina, el miércoles 31 de enero, Christian Domínguez visitó a Karla Tarazona y entró a su departamento a las 2:11 p.m. Incluso, la conductora se ausentó para ir al gimnasio, lo que permitió que el cantante de cumbia saliera de la casa cerca de las 4:00 p.m. Todo sugiere que Christian fue a ver a su hijo, fruto de su relación con la conductora de televisión. Sin embargo, Magaly Medina insinuó que podría haber una mayor confianza entre ellos.

"Christian Domínguez ha encontrado refugio, entiendo que tienen un hijo en común, en Karla Tarazona (...) Parece haberse convertido en su paño de lágrimas, confidente, amiga, pensar que alguna vez ella también pasó por lo que está pasando Pamela Franco, pero parece que la situación que tienen ha mejorado", fueron las palabras de la 'urraca' durante la emisión de su programa.

Este hecho no pasó desapercibido por los usuarios en redes, quienes rápidamente empezaron a rumorear que ambos tenían un acercamiento. No obstante, Karla Tarazona salió a desmentir estos rumores afirmando que solo tienen una relación de padres.