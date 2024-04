¡Brillaron en Brasil! Alessia Rovegno y Hugo García se lucieron junto a Rauw Alejandro en evento internacional

Alessia Rovegno y Hugo García causan sensación luego de lucirse en un importante evento de la conocida Carolina Herrera en Brasil en donde pudieron compartir con 212 embajadores de la marca a nivel mundial que al igual que ellos estuvieron presentes en honor a la popular empresaria.

La parejita del momento no dejaba de derrochar elegancia, sensualidad y amor por donde se les vea y definitivamente lo dejaron registrado en sus redes sociales.

Con los grandes

Alessia Rovegno y Hugo García han demostrado ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo es que esta parejita ha demostrado que mientras más tiempo comparten juntos más es el amor que se tienen hasta el punto de ya compartir un hogar como una familia.

Sin embargo ahora han causado furor al ser elegidos como uno de los embajadores de la marca mundial Carolina Herrera quien reunió a diversos personajes influyentes para que estuvieran presentes en uno de los eventos más importantes de su marca.

Este importante evento se dio a cabo en Sao Paulo donde Alessia y Hugo brillaron con su belleza y con espectaculares outfits que brillaron en el evento de la diseñadora.

Esta importante reunión se dio con motivo de celebrar el nuevo 212 VIP Rosé Elixir el cual reunión bajadores de la marca a nivel mundial siendo uno de los más famosos el puertorriqueño Rauw Alejandro y la actriz Bruna Marquezine.

Hugo García fue quien compartió la fotografía al lado del cantante urbano e incluso se le vio compartir con el artista lo que para él fue una experiencia única e inolvidable.

Carolina Herrera compartió a través de su cuenta de Instagram fotos y videos en donde destaca la hermosura de Alessia Rovegno junto a los demás embajadores de la marca.

Como se sabe Alessia y Hugo son los rostros de marcas con bastante prestigio e incluso la parejita hasta el momento presume que tienen una relación perfecta elegante y llena de glamour a donde vayan.

Diversos usuarios han catalogado a la parejita como la barbie y el ken peruano por lo que los comentarios positivos a este par no se hacen esperar en sus redes.

"Como para cuando el anillo, de ven tan lindos juntos transmiten una energía linda", "La Barbie y el Ken peruanos", "Combinación perfecta", "Son la pareja mas simpática del Perú", "Qué elegancia la de Francia", comentaron.

Alessia Rovegno y su increíble anécdota cuando conoció a Jhonny Depp: "Es un amor de persona"

A través de sus redes sociales, la reconocida modelo sorprendió a sus seguidores al revelar una inédita historia de su pasado. Y es que Alessia Rovegno contó cómo conoció al famoso actor Jhonny Depp en Nueva York cuando ella tenía apenas 17 años.

"Me fui a vivir a Nueva York a los 17 años, ahí conocí a las mejores amigas. No éramos de salir mucho, sobre todo yo. Pero cuando salíamos no se imaginan las cosas que nos pasaban. Una noche nos fuimos a comer mi hermana, dos amigas y yo. a un lugar que nos gusta mucho, se llama The Blond. Una de mis amigas se dio cuenta que el box de al costado estaba lleno de seguridad. ¿Y adivinen quién estaba ahí? Nada más y nada menos que Johnny Depp", empezó diciendo la modelo.

La ex Miss Perú mencionó que inicialmente evitó causar molestias, pero debido a la insistencia de sus amigas, acabaron compartiendo un momento con él. Lejos de incomodarse o evitar la situación, el actor accedió a compartir un momento con las chicas de la mejor manera. "Súper buena onda, súper amable y súper respetuoso; la verdad es que nos cayó súper bien", dijo Alessia, que añadió que el encuentro se prolongó hasta la madrugada.